Breña: denuncian que explosión de bomba lacrimógena afectó mercado

El descontento social instaurado por la asunción del presidente de facto Manuel Merino generó que miles de peruanos salgan a las calles a protestar. Durante las manifestaciones, cientos de ciudadanos registraron en videos el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas de parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Este sábado 14 de noviembre, horas antes de tener un nuevo día de movilizaciones a nivel nacional, la ciudadana Ángela Patrón Silva denunció en redes sociales que el humo de uno de estos objetos que explotó en la Comisaría Chacra Colorada, ubicada en Breña, afectó a niños y adultos mayores que se encontraban en un mercado cercano.

“Eran entre las 10.30 a. m. y 10.45 a.m. Llevaba a mi mamá a su centro de diálisis y la ruta es a través de la avenida Guarico, que es donde está la comisaría. De pronto sonó algo, cómo cuando se revienta un cohete. Hasta ese momento no me di cuenta que salieron policías riéndose. Seguí caminando con mi mamá y me dijo que no podía ver, que le lagrimeaban los ojos. Supongo que por un tema de dirección de aire afectó a la gente que estaba en el mercado", relató la joven a La República.

La joven añadió que luego de llevar a su madre a la clínica, regresó a la dependencia policial para pedir explicaciones sobre lo sucedido. “Me dijeron que estaban practicando y que hubo una mala maniobra, por lo que se reventó. Normalmente cuando ellos tienen prácticas importantes cierran la calle y cuando es interno no pasa nada. Deben de tener protocolos de contingencia que resguarden la seguridad de las personas, sobre todo porque afuera hay colegios y casas de adultos”, exhortó Patrón Silva.

El lugar más afectado, añadió la joven, fue el mercado Chacra Colorada, donde los compradores tuvieron que ocultarse en los locales para que el aire no los afectara.

“Yo entiendo sus prácticas porque es propia de su trabajo, pero cuando hay emergencias deben de tomar medidas de seguridad que resguarden a las personas. Me molestó que mi mamá se mortifique con eso”, finalizó.