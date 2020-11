Arequipa: más de 8.000 niñas deben vacunarse para prevenir el cáncer de cuello uterino

Con el objetivo de disminuir la alta incidencia de esta enfermedad en nuestro país, el Ministerio de Salud (MINSA) aplica de forma gratuita a niñas entre 9 y 13 años de edad, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causante del cáncer de cuello uterino. Anualmente, esta vacuna se venía aplicando a alumnas de quinto grado de primaria en todos los centros educativos públicos y privados. Sin embargo, debido a la suspensión de clases a causa de la actual pandemia por coronavirus, se generó que miles de menores de edad no puedan vacunarse, estando en riesgo de desarrollar en un futuro cáncer de cuello uterino y otras enfermedades.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud del MINSA, en el 2019 se aplicaron más de 457.000 dosis de la vacuna a niñas de 5to grado de primaria a nivel nacional. Sin embargo, hasta agosto del 2020, solo en la región Arequipa se han aplicado 1,098 mil dosis, es decir el 11.5% de la cobertura, existiendo una brecha pendiente de 8.474 niñas que deben ser inmunizadas, según los datos recogidos de la Oficina de Gestión de la Información Minsa, hasta agosto 2020.

En el Perú, para el 2020, se proyecta 4.318 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y 1.945 muertes a causa de esta enfermedad, siendo Cusco una de las regiones con mayor tasa de casos. Por este motivo, el cirujano oncólogo Gilmar Grisson hace un llamado a los padres de familia de niñas entre 9 a 13 años a retomar su vacunación contra el VPH:

“Antes de la pandemia, el cáncer de cuello uterino era la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer peruana. Esta enfermedad no se detiene, sigue generando más muertes y es posible que al finalizar el año las cifras incrementen drásticamente. Acudan a los centros de salud públicos a vacunarlas, aprovechen que esto es gratuito ya que al pasar el rango de edad van a tener que pagar por ello y no lo van a hacer; no le tengan temor a la vacuna porque es una de las más seguras en el mundo y su protección es altísima. De esta forma, estarán protegidas contra el cáncer de cuello uterino”, señaló el especialista en oncología.

En caso los padres por alguna razón no puedan asistir a la Jornada de Vacunación, podrán vacunar a sus hijas en los centros de salud público, para lo cual deben realizar citas presenciales presentando el DNI de la menor. Esta acción de programación citas es para evitar aglomeraciones y cumplir con el distanciamiento social. Asimismo, si tienen alguna duda pueden llamar a la línea 113 habilitada por el MINSA y marcar la opción 4.

DATOS

· El 99.9% de los casos de cáncer de cuello uterino son a causa del Virus del Papiloma Humano (VPH), virus altamente contagioso que afecta a mujeres y hombres generando cáncer de cuello uterino, verrugas genitales y otros cánceres como cáncer vaginal, vulvar, anal, orofaringeo y de pene.

· Según el Esquema Nacional de Vacunación, la vacuna contra el VPH se debe aplicar a niñas entre 9 a 13 años a través de dos dosis en un periodo de 6 meses.