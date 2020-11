La ciudadanía marchará hoy, sábado 14 de noviembre de 2020, a nivel nacional contra Manuel Merino y el Congreso de la República tras el golpe de Estado perpetrado el último lunes. Por quinto día consecutivo, y a pesar de la represión policial, la movilización pretende aglomerar más gente que las marchas pasadas y promete ser una de las más grandes contra el Gobierno de facto.

La movilización nacional fue convocada a través de las redes sociales. Alrededor de 60 colectivos han manifestado su participación pacífica en las principales plazas del país desde las 4 de la tarde. Conoce AQUÍ la información necesaria de la marcha nacional.

Tacna: conoce el recorrido de la segunda Marcha Nacional Tacna continúa en rechazo al régimen de Manuel Merino y desde las 2 p.m. se congregarán en las inmediaciones de la Plaza Zela para iniciar con su recorrido por las calles tacneñas desde las 5 p.m. en apoyo a la segunda Marcha Nacional.

¿Qué hacer si eres detenido durante la protesta?

Muchos han denunciado detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes no habrían respetado sus derechos al momento de llevarlos a la comisaría. Por eso, es importante recalcar lo que debes hacer si eres detenido, ya que los agentes no pueden arrestar a nadie que ejerza su derecho a la protesta de forma pacífica.

“Toda manifestación realizada de forma pacífica no es considerada de ninguna manera delictiva. La única posibilidad por la que una persona pueda ser detenida es porque está realizando un delito en flagrancia, pero si esto no ocurre o no hay una orden judicial, la policía no puede efectuar una detención”, detalla la aboga penalista Romy Chang para La República.

¿Cuál será el recorrido de la marcha nacional contra el Congreso?

No hay un recorrido definido. Sin embargo, sí están establecidos diversos puntos de concentración a nivel nacional. Conoce, a continuación, dónde se reunirá la ciudadanía.

Horarios y puntos de concentración de la marcha nacional en Lima Metropolitana

1. Plaza San Martín (2.00 p. m.)

2. Municipalidad de Los Olivos (4.00 p. m.)

3. Parque Juan Pablo II (4.00 p. m.)

4. Parque Kennedy (4.00 p. m.)

5. Plaza Túpac Amaru (4.00 p. m.)

6. Parque de la Amistad (4.00 p. m.)

Horarios y puntos de concentración de la marcha nacional en provincias

1. Arequipa - Plaza España (2.00 p.m.)

2. Ayacucho - Plaza Mayor (2.00 p.m.)

3. Cajamarca - Plaza de Armas (2.00 p.m.)

4. Chachapoyas - Plaza Burgos (2.00 p.m.)

5. Chiclayo - Plaza Elías Aguirre (2.00 p.m.)

6. Chimbote - Plaza de Armas (2.00 p.m.)

7. Nuevo Chimbote - Plaza Mayor (2.00 p.m.)

8. Cusco - Plaza Limacpampa (2.00 p.m.)

9. Huancayo - Estadio Castilla (2.00 p.m.)

10. Tarma - Ex mercado mayorista (2.00 p.m.)

11. Ica - Plaza Barranca (2.00 p.m.)

12. Iquitos - Plaza 28 de julio (2.00 p.m.)

13. Puno - Parque Pino (2.00 p.m.)

14. Trujillo - Plazuela El Recreo (2.00 p.m.)

15. Tumbes - Plazuela F. Bolognesi (2.00 p.m.)

16. Chepén - Plaza Dos de Mayo (2.00 p.m.)

17. Huaral - Plaza Centenario (2.00 p.m.)

18. Barranca - Parque de los Próceres (2.00 p.m.)

Consejos y recomendaciones para asistir a la marcha nacional

Si acudirás a alguno de los puntos convocados para las protestas, no olvides llevar y realizar lo siguiente:

1. Usa tu mascarilla y protector facial en todo momento.

2. Lleva alcohol o alcohol en gel.

3. Lleva tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Derecho a la protesta en Perú

De acuerdo a la Constitución Política peruana, protestar es un derecho reconocido. En caso exista una detención arbitraria por parte de efectivos policiales, debes tener en cuenta que:

1. No debes firmar hojas en blanco o donde quede espacio en blanco.

2. Debes leer bien el acta de detención y de incautación. No firmar si no estás de acuerdo con el contenido.

3. Puedes decidir no declarar si no está tu abogado presente, así haya un fiscal en el ambiente.

4. Si eres mujer, tienes derecho a ser custodiada y revisada por la policía femenina.