Piura: detectan pagos por obras no ejecutados en obra de colegio de Cristo Nos Valga

Pagos por trabajos no ejecutados y deficientes en la obra de rehabilitación de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, ubicada en el centro poblado de Mala Vida, distrito de Cristo Nos Valga, provincia de Sechura, región Piura, detectó la Contraloría General de la República.

Según el informe de Visita de Control N.º 9685-2020-CG/GRPI-SVC, notificado al alcalde de la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga para que adopte las acciones correctivas pertinentes, se identificó la falta de instalación de canaletas y tuberías para la evacuación pluvial, tan necesarias para el periodo de lluvias, así como la construcción de canaletas de concreto de manera incompleta; sin embargo, la entidad pagó por dichos trabajos.

Los auditores detectaron que se había pagado más de S/ 110.000 por la construcción de canaletas de concreto con rejilla, pese a que no se ha acreditado esta partida conforme a los planos y especificaciones del expediente técnico de la obra. Dicha situación ocasiona mayores pagos a favor del contratista e incumplimiento de condiciones contractuales por parte de la supervisión.

Además, durante la visita realizada, se encontró deficiencias en la ejecución de juntas de construcción en muros, fisuras en columnas que soportan el techo de las losas deportivas, otras en el piso del segundo nivel del pabellón de primaria y en varios ambientes, y grietas en veredas y losas de concreto.

Asimismo, la comisión de control constató que la carta fianza de fiel cumplimiento tiene como plazo una fecha anterior al consentimiento de la liquidación de obra. Incluso, la no emisión de esta garantía por el adicional aprobado genera el riesgo a la entidad de encontrarse desprotegida.

Durante la inspección realizada, los auditores no encontraron al ingeniero supervisor de la obra, sino a un asistente, el mismo que no estaba habilitado para el ejercicio profesional. También se verificó que el contratista no cumple con la permanencia de su personal clave. Estas situaciones generan la aplicación de penalidades.

Cabe indicar que la inversión en esta obra supera los S/ 4,9 millones y busca mejorar el servicio educativo a favor de cientos de estudiantes de este sector de la región Piura.