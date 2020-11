Dos días después de que Manuel Merino de Lama jurara como presidente, recién logró conformar su gabinete ministerial, que preside Ántero Flores-Aráoz. A causa de la crisis, el aparato estatal se ha paralizado y hay riesgo de postergar y retrasar grandes obras en las regiones del sur.

El gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, está preocupado por la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero y del hospital Antonio Lorena. Ambos se ejecutan bajo la modalidad de Estado a Estado con Corea y Francia respectivamente. El gobernador teme que queden truncas. “Muchos proyectos están la incertidumbre. Hay contratos de Estado a Estado que se ponen en riesgo”, añadió

El alcalde Víctor Boluarte espera que la crisis no afecte la obra aeroportuaria. “La siguiente semana llega una delegación de Corea para ver el proyecto. Son contratos suscritos por el Perú y no se pueden conocer, pero de todas maneras esta inestabilidad, un poco que los pone en peligro”, observó.

Asimismo, el gerente regional del Gobierno Regional de Arequipa, Gregorio Palma Figueroa, sostuvo que también esta preocupado por Majes II, proyecto agroenergético a cargo de la concesionaria española Angostura Siguas (Cobra). Esta pendiente de aprobación la adenda 13 para reiniciar las obras. Este documento estipula modificaciones al proyecto por US$ 104 millones y debe tener el visto bueno de ProInversión, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Contraloría. Hay el temor de que estas revisiones demoren ante los cambios de funcionarios.

Mientras que el gerente municipal de Puno, Fredy Vilcapaza, aseguró que tienen paralizado la aprobación de fondos por más 310 millones para un proyecto de agua, desagüe y cambio de tuberías para toda la matriz de servicios básicos de la ciudad. Recordó que con el gobierno de Martín Vizcarra, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya se tenía encaminadas varias obras. Solo era cuestión de tiempo para que se le apruebe recursos. “Todo está paralizado. Y lo peor es que no sabemos lo que va pasar los siguientes días”, aseguró.

Otra preocupación, dijo Benavente, es que ya hay retraso en las transferencias presupuestales para cumplir con las obligaciones que tienen los gobiernos subnacionales con proveedores o contratistas. “Hay un retraso, a causa de la crisis, en cuanto a la transferencia de presupuestos para cubrir la falta de efectivo en cuanto el girado de cheques para proveedores. Tenemos un presupuesto que debe ser refrendado por la transferencia en efectivo y eso no está ocurriendo”, explicó.

Y el gerente regional de Educación de Arequipa, Raúl Sánchez, indicó que está pendiente la entrega de 11 mil tabletas para los escolares este 15 de noviembre. Pidió al nuevo ministro de Educación viabilizar la entrega para no afectar a 11 mil alumnos. “Solo falta la distribución, esperemos que no haya problemas”, indicó.

Diálogos en riesgo

Mientras que algunos dirigentes comunales y alcaldes del Corredor Minero del Sur están en la incertidumbre. No saben cuándo se retomarán las mesas de diálogo o el proceso de consulta previa que, por ejemplo, había empezado con la fase de información en Espinar para validar el proyecto minero Integración Coroccohuayco. El dirigente espinarense, Vidal Merma, refirió que no hay garantías para seguir con las conversaciones con este gobierno. El sábado, dijo, habrá una reunión para definir si prosiguen con el diálogo y bajo qué condiciones. “La situación es complicada y el nuevo premier no es garantía de nada”.

Los líderes de Puno, donde existen conflictos sociales, tampoco tienen a quién dirigir sus reclamos. Es el caso de la cuenca del Coata, que exige la descontaminación del río del mismo nombre. “Se vive una incertidumbre total. Pero igual seguiremos protestando”, aseguró Aurelio Pelinco, dirigente.v