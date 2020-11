Madre de joven herido en marcha: “Pido al ministro del Interior que se haga responsable”

Con información de Vanessa Trebejo (URPI-GLR)

En el tercer día consecutivo de protestas, cientos de peruanos se reunieron en las principales plaza para movilizarse en contra de Manuel Merino. Durante la marcha nacional, la Policía hizo uso de armas letales y, por ello, dos jóvenes resultaron heridos con proyectiles de arma de fuego (PAF), según un comunicado de EsSalud.

La madre de Aguilar Rodríguez señaló a La República que el ministro del Interior del Gobierno de facto, Gastón Rodríguez, debería asumir su rol en lo sucedido en la últimas protestas.

“Yo pido al ministro del Interior que se haga responsable. No es posible que los chicos vayan a manifestar y los policiales disparen. No solamente a mi hijo, sino también al otro joven que está grave. Voy a interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Pido justicia y que se investigue”, indicó.

La progenitora también manifestó que nadie le dio información el 12 de noviembre, fecha en la que ocurrieron los hechos. “Me llamaron del hospital, alguien me dijo que mi hijo estaba internado. Fui, pero no me mencionaron el estado de salud. Hoy recién me enteró la situación de mi hijo, pero recién cuando han venido los medios me informaron”, agregó.

El joven permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras recibir un proyectil por arma de fuego, que hasta el momento se encuentra alojado en el tórax. En estos momentos, es operado para retirarle el objeto.

Por otro lado, se informó que la situación de Pérez Shapiama, otro ciudadano herido, es aún más complicada debido a que se le halló una canícula al interior de su cuerpo. El doctor Juan Amoroto, director del Hospital Almenara, resaltó que su situación es complejo y, por ello, pidió que los familiares de la víctima hagan presencia en el nosocomio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reveló que fueron 11 los heridos que tuvieron que recibir ayuda médica en los diferentes nosocomios del país. Entre ellos se encuentran cuatro periodistas.