Joven pide apoyo tras ser herido por Policía en marchas contra Merino

Nicolás Ayala Oré (26) resultó herido por la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de participar en el segundo día de las marchas contra Manuel Merino y la vacancia presidencial. Este suceso se registró el último martes 10 de noviembre en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

El joven señaló en América que efectivos policiales iniciaron la agresión a la población para repelerlos por acudir a la movilización. En un momento, los agentes lanzaron un objeto que impactó directamente en su rostro y ocasionó una herida en su mandíbula.

“Yo inmediatamente me volteé para correr y en un momento que me giré de costado ya habían lanzado un proyectil que me impactó directamente en el cuello”, aseguró. Incluso, en videos de la marcha, se observa que el joven fue auxiliado por otros manifestantes ante la represión policial.

Además, el joven fue trasladado en una camioneta para ser atendido en una clínica. En la tomografía se evidenció una fractura de mandíbula y una contusión en el dedo anular de su mano izquierda.

“Acá tengo un hueso que se está moviendo y acá debajo de la boca me duele demasiado al comer y masticar. Según me dijeron que se tiene que intervenir quirúrgicamente”, mencionó. Nicolás Ayala necesita una operación urgente; sin embargo, el costo actual es de 22.000 soles. Por el momento, él no cuenta con el dinero suficiente ni tampoco sus familiares por la actual pandemia del coronavirus.

“Necesito que la herida se vaya desinfectando poco a poco y ser intervenido”, añadió. Por último, indicó que no actúo violentamente contra la Policía; no obstante, ellos sí respondieron con objetos como bombas lacrimógenas, perdigones, entre otros.

