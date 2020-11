Estudiante de la UNMSM lleva 12 horas desaparecido tras acudir a marcha

Gustavo Chanca Vilca (21) ha sido reportado como desaparecido tras acudir a las manifestaciones en Plaza San Martín en el Cercado de Lima. Su madre pide a las personas que asistieron ayer, 12 de noviembre, que la ayuden a encontrarlo, puesto que estuvo alrededor de las 10.30 p. m. en las protestas en contra de Merino.

Chanca Vilca es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y acudió en compañía con otros compañeros a esta marcha nacional anunciada por redes sociales. Su progenitora relató cómo fue la última vez que se comunicó con su hijo.

“Él se contacta conmigo y me dice ‘Estoy acá en Abancay, mamá no llego a la casa, está acá muy movido y con mis amigos vamos a ver un alojamiento’. Y eso fue lo último que me dijo. Ahora no sé nada de él”, manifestó en Canal N. Añadió que su hijo le resaltó que las manifestaciones eran pacíficas.

La madre ha estado toda la mañana del 13 de noviembre buscando al joven en todas las comisarías del Cercado de Lima; sin embargo, no ha tenido resultado. Ella ha intentado comunicarse en reiteradas ocasiones con Chanca Vilca, pero su celular está apagado.

La madre indicó que seguirá buscando en la comisaría de Alfonso Ugarte, ya que consultó en la dependencia de Cotabambas, sin éxito de su búsqueda. En redes sociales, sus compañeros pidieron que en caso conozcas información del estudiante de 21 años, no dudes en comunicarte con su familia o etiquetar en redes sociales sobre su paradero.

