Breña: joven denuncia haber sido conducida a comisaría de forma arbitraria

Como un total atropello a su libertad, Samantha Díaz Zanelli (26) calificó el accionar de dos agentes policiales que la intervinieron en la cuadra 3 de la avenida Colonial, en el distrito de Breña.

La joven aseveró que los efectivos ordenaron al conductor del auto que la trasladaba, detenerse por capricho. Minutos antes ella les había mirado y tomado foto.

“Le piden los documentos al taxista, entonces yo tomo una foto de ese momento y se la mando a mis amigos. Al ver que yo tomo la foto, (el policía) pide que baje la luna y me pide el DNI. Empiezo a grabar, me pide mi documento y le digo: 'no puede ser que por una mirada que le he dado a uno de ustedes, estén realizando esta detención”, narró Samantha para este medio, vía telefónica.

La joven explicó que se encuentra indignada, además, porque ha sido testigo cercana de la represión policial desproporcionada y efectuada contra los manifestantes a largo de las marchas nacionales contra el gobierno de facto de Manuel Merino.

“Cuando me devuelven el DNI, le hago el comentario: ‘todo lo que hacen los policías por una coima’. A lo que él me dice: ‘¿Qué dice, señorita? Nosotros no le hemos pedido una coima’. Yo no he dicho eso, le respondí”, contó.

En la ocurrencia policial indican que “en todo momento se puso de manera agresiva al vociferar palabras que dañan la imagen institucional y hacia el personal publicando en vivo, motivo por el cual se procedió a intervenir y trasladar a la señorita a esta dependencia policial para su plena identificación”.

Para Samantha, el policía motorizado tergiversó sus expresiones. “A las 8.20 a. m. estaba en la comisaría y a las 8:40 a. m. estaba afuera. El abogado de la CNDDHH, Carlos Rodríguez, que también fue detenido el otro día en una marcha, me dijo que es irregular y un abuso de autoridad la intervención sin motivo alguno y también solicitar que borre la grabación”, manifestó la joven.

En aras de una eventual defensa, Samantha decidió captar con su celular, en foto y video, lo ocurrido. Aseguró que los efectivos la obligaron a borrar todo registro. “Esa era la condición, les mostré mi Facebook, Twitter y como borre Instagram, les dije que no usaba, les mostré las fotos del carrete. Pero el material ya lo había pasado”.

Participante de la candidata a vacuna COVID-19

Díaz Zanelli tenía agendado una cita para el control de síntomas en la Universidad Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, pues es participante voluntaria para las pruebas de la candidata a vacuna contra la COVID-19. “Le dije (al policía) a dónde estaba yendo. Perdí la cita y tuve que llamar a mi monitora para que me reprograme para la siguiente semana. Les dije que están impidiendo que vaya a la prueba de la vacuna, que probablemente nos cure a todos”, sostuvo.