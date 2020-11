Diversos ciudadanos de todas las edades en Lima y en provincia han decidido salir a marchar para mostrar su indignación y molestia por la toma de mando del expresidente del Congreso Manuel Merino. Muchos han denunciado detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes no habrían respetado sus derechos al momento de llevarlos a la comisaría.

Hoy, jueves 12 de noviembre, se llevará a cabo una gran marcha nacional en diferentes lugares del país. Uno de los puntos más conocidos de concentración es la Plaza San Martín a las 5.00 p.m. Por eso, es importante recalcar que la policía no puede arrestar a nadie que ejerza su derecho a la protesta de forma pacífica.

“Toda manifestación realizada de forma pacífica no es considerada de ninguna manera delictiva. La única posibilidad por la que una persona pueda ser detenida es porque está realizando un delito en flagrancia, pero si esto no ocurre o no hay una orden judicial, la policía no puede efectuar una detención”, detalla la aboga penalista Romy Chang.

Sin embargo, si eres o ves que alguien es arrestado de manera irregular, sin que haya un delito flagrante, existe la opción de presentar un habeas corpus ante el juez de turno para que la persona pueda ser liberada.

“En esos casos se plantea un habeas corpus indicando que se está vulnerando de manera indebida su libertad. Se puede presentar de manera oral, no es necesario que lo haga un abogado o un familiar, puede hacerlo cualquier persona. El juez tiene que pronunciarse de manera inmediata por si es que ha habido una detención arbitraria”, explica la letrada.

¿Puedo presentar un habeascorpus para un detenido?

TODOS PODEMOS PRESENTAR UN HABEAS CORPUS A FAVOR D/UN TERCERO.

¿Dónde se presenta? ADJUNTALO mediante una foto a este correo: procuraduriapj@pj.gob.pe

Lleva juegos impresos a la marcha, completa con lapicero y preséntalo!! pic.twitter.com/hCeZkcHHhR — Edison Tito Peralta El WANKA (@TitoWanka) November 12, 2020

Recomendaciones si eres llevado a la comisaría

Cuando el detenido es llevado a la comisaría, debe conocer que tiene el derecho a la defensa y que no debe firmar papeles con los que no esté de acuerdo. El abogado penalista Ricardo Elías Puelles, a través de sus redes sociales, ha dado recomendaciones para estos casos.

No estás obligado a declarar.

Tienes derecho a ser asistido por un abogado de tu libre elección.

No firmes actas sin haberlas leído. Si no estás conforme con lo escrito, puedes negarte.

Si eres maltratado, infórmalo y que sea consignado en el acta y en tu declaración.

Al declarar, un fiscal debe estar presente de inicio a fin. Si no está, puedes exigir su presencia junto a tu abogado defensor.

Tu detención debe ser comunicada a tus familiares.

Si tienes testigos, pide que se tome su declaración.

Menciona su presencia cuando sea tu turno y exige que sean llamados a declarar.

Trata de identificar a los policías que intervienen. Pide sus nombres y, si se niegan, dilo en tu declaración.

Sin tu autorización o sin orden judicial, NO pueden revisar tus conversaciones del celular.

#MarchaPeru | Aquí encontrarán algunas normas útiles que respaldan las recomendaciones. pic.twitter.com/pvMbdgogkE — Ricardo Elías Puelles (@eliaspuelles) November 11, 2020

Recomendaciones si eres detenido y eres menor de edad

Cabe resaltar que, si la persona arrestada es menor de edad, ellos y ellas no pueden cometer delitos, sino infracciones a la ley penal. Esto quiere decir que no pueden ir a la cárcel, solo pueden permanecer en la comisaría hasta que sus padres vengan por ellos.

“Lo que correspondería es que la Policía se comunique con sus padres porque no hay ninguna detención, pues no hay delito. No hay nada que legitime que ellos puedan quedarse ahí detenidos, solo a efectos de ser identificados y llamar a los familiares en las horas inmediatas”, finaliza la abogada Romy Chang.