La madre de dos menores de edad, víctimas de abuso sexual, declaró que fue amenazada vía telefónica. Los números pertenecerían a internos del penal de varones de Tacna. Así lo corroboró después de denunciar el hecho y de instalar un aplicativo en su celular para identificar la ubicación de las llamadas.

Sus hijos tenían 14 y 4 años cuando sucedieron los abusos. La denuncia fue interpuesta en el 2019. Los acusados son los hermanos José Carlos Llanqui Pari y Miguel Ángel Llanqui Pari, quienes aprovecharon el delicado estado de salud de la mujer para perpetrar los abusos. La Fiscalía pide cadena perpetua para ambos.

“Me llaman, me preguntan dónde estoy, me amenazan con palabras soeces. Temo por la vida de mis hijos. Yo reconocí la voz de uno de ellos, pero las otras voces no las he reconocido. Y uno de los números es de un trabajador del INPE. Yo ya le dije esto a la Fiscalía”, declaró la madre.

La mujer abandonó Tacna por temor, pero afirma que la familia de los denunciados la están siguiendo. Incluso habrían tratado de secuestrar a su hijo mayor.

En la actualidad, los dos acusados cumplen prisión preventiva en Tacna. Esa medida vencerá para José Llanqui el 13 de marzo de 2021 y para Miguel Llanqui el 29 de noviembre de 2020. El pasado miércoles debió iniciarse el juicio oral para sustentar el pedido de cadena perpetua, pero se suspendió por falta de un abogado.