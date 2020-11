El regidor de Trujillo y militante de Alianza Para el Progreso, Hernán Aquino, señaló que los veinte congresistas que votaron a favor de la vacancia, no lo representan y votaron en contra de las bases e ideales de su partido.

“No estoy de acuerdo con lo que hicieron y lamento que la bancada de Alianza Para el Progreso haya votado en bloque para tener un presidente golpista, siendo incoherente con lo que había manifestado nuestro líder días antes. No es posible que los intereses personales primen por encima del interés nacional. Martín Vizcarra no es un santo, pero no se ha interpretado bien la Constitución”, detalló a Réplica Noticias.

Aquino, quien está como precandidato, dijo que respalda que el pueblo salga a las calles a ejercer su derecho a protestar contra el accionar del Congreso.

“Son 105 congresista que le han dado la espalda al pueblo, han legislado de espaldas a la población y la población le reclama en las calles con cierto derecho. Más allá de ser yo de un partido debo sentar mi posición, los veinte congresistas que votaron a favor de vacar al presidente, no me representan ni a la militancia política del partido. De esos veinte solo conozco a dos; no sé cómo llegó el resto”, expresó.

Finalmente, destacó lo siguiente: “Espero que nuestro líder César Acuña haga un pronunciamiento sobre lo acontecido y de las explicaciones a los militantes y al país”.