En las calles rechazan a presidente Merino

Momentos después que Manuel Merino Lama se colocará la banda presidencial en el Congreso, masivas marchas iniciaron en el país y en las regiones del sur. Se le desconoce como el nuevo mandatario. Ciudadanos de Cusco tenían la meta de tomar las calles y protestar en contra de la vacancia al hoy exdignatario Martín Vizcarra. Policías dispararon bombas lacrimógenas e impidieron que ingresen a la Plaza Mayor.

Los ciudadanos sostenían pancartas en que escribieron “Congreso golpista”, “Congreso corrupto” y “Merino no es mi presidente”. En el trayecto hacia el Centro Histórico de Cusco se incrementó el número de manifestantes. El rechazo también se dirigió contra los partidos. Un grupo llegó hasta el local de Acción Popular (AP) y un manifestante escribió “traidores” en la fachada. Otro arrojó pintura roja al inmueble. La policía volvió a disparar bombas lacrimógenas y se formó otro conato. El dirigente de AP en Cusco, Jorge Segura, rechazó el ataque.

Más al sur, en Arequipa, una masa humana llenó más de cuatro cuadras enteras. Se movilizaron por varios puntos de la ciudad para expresar su malestar contra la vacancia presidencial. Portando carteles con frases como “Merino no es mi presidente”, un grupo partió de la Plaza España de la ciudad y luego se unió a alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín. La marcha se dirigió hasta la Plaza de Armas. Un contingente policial escoltó toda la movilización.

“Merino, corrupto no me representas”, fue una de las arengas más repetidas. También arremetieron contra el partido de la lampa. “Acción Popular, vergüenza nacional”. Rodearon la plaza y se dirigieron hasta la Av. Ejército. Por otras calles volvieron a la plaza. La universitaria Lesly Guzmán señaló que continuarán con las marchas, ya que consideran que fue un golpe de Estado perpetrado por el Parlamento. Hoy desde las 16.30 hora se concentrarán en la Plaza España.

El descontento también se manifestó en Puno. Los más numerosos en copar las calles fueron los pobladores de la cuenca de Coata. Sin embargo, se les impidió ingresar a la plaza de armas de la ciudad. “Estos señores (congresistas) han priorizado su interés”, aseguró el dirigente Nilo Pacompía.

Los jóvenes mediante colectivos también protestaron y partieron desde el parque El Pino. “Ese señor (Merino) no tiene legitimidad”, dijo Aurelio Vílchez. El ex consejero regional Hugo Muñoz Guerra, consideró que el Congreso actuó a espaldas del pueblo. Mientras que el excongresista Alberto Quintanilla, indicó que se tomó una mala determinación que afectará al país en distintos planos. Yonhy Lescano, ex congresista, calificó de irresponsable la medida en plena pandemia. “No les importó el país”, indicó.

En Tacna la protesta la encabezaron los jóvenes. Alumnos de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, el colectivo Juntos e integrantes de Nuevo Perú; marcharon hasta llegar al arco de la ciudad. “Ni al Ejecutivo ni al Legislativo, le importa el ciudadano de pie”, declaró Soledad Orcoapaza, presidenta de Juntos.

Luz Valencia, de Nuevo Perú, sostuvo que está en riesgo las próximas elecciones aunque Merino haya prometido respetar el proceso.

Los congresistas tacneños Héctor Maquera Chávez y Raúl Machaca Mamani, afirmaron que la permanencia de Vizcarra en la presidencia era insostenible por las denuncias de corrupción.

ENFOQUE

“Desconcierto por la vacancia se justifica”

Paula Muñoz - politóloga. U. del Pacífico

La ciudadanía siente un desconcierto generalizado por la decisión del Congreso sobre la vacancia. Llama la atención la desconexión de los políticos con el sentir de la opinión pública. Esa tendencia no es de hoy, lleva tiempo entre nosotros.

No calificaría lo sucedido como un golpe de Estado porque, aunque está en discusión la constitucionalidad de este uso de la vacancia, la decisión siguió procedimientos establecidos. Pero no quiere decir que la decisión sea legitima. Allí la reacción de las calles. Sí creo que es un golpe a la democracia, porque acentúa un problema de gobernabilidad y se genera incertidumbre en un contexto donde ya hay mucha desconfianza hacia la política.

Es consecuencia de tener un sistema sin partidos políticos organizados donde lo que prima son los cálculos cortoplacistas, las micropolíticas. Y en un contexto donde la situación fue agudizada por prohibir la reelección, propuesta por Vizcarra para el referéndum.

En parte, esta irresponsabilidad es consecuencia de tener congresistas que no les importa cómo su comportamiento impacta electoralmente a sus partidos porque no se van a reelegir; algo dañino para la construcción partidaria y la democracia. Por último, es legítimo que el ciudadano tenga dudas de que este gobierno respete el balance de poderes y las elecciones se lleven como están previstas.