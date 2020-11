Dos mujeres, una de ellas menor de edad, continúan en la comisaría de Monserrate, en la avenida Alfonso Ugarte del Centro de Lima. Ambas fueron detenidas arbitrariamente, mientras participaban de una protesta, tras el golpe de Estado producido a raíz de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

Según la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, ambas se encuentran recluidas y presentan contusiones, producto de los golpes recibidos al momento de su detención. “Confiamos que en las próximas horas la Fiscalía pueda tomar la decisión de dejarlas en libertad porque no hay elementos delictivos”, señala.

Pérez también indica que se ha notado poca participación de la Fiscalía en la atención de los casos de detención, tras la movilización. Añade que ayer recién se apersonaron a la comisaría a las 11 p. m., luego de la constante presión de los medios de comunicación y de las ciudadanos a través de las redes sociales.

“La Fiscalía llegó recién a las 11 de la noche, y al parecer fue por la presión de los medios de comunicación. [Es importante que estén más activos], no solo para el tema de los manifestantes, sino también para otros casos como violencia familiar, porque hay casos en que llega tarde y por eso terminan liberando [a los acusados]. Eso es perjudicial para el acceso de justicia”, advierte.

Asimismo, detalla que, en ausencia de la Fiscalía, parte de la delegación policial, sobre todo los policías ternas, comenzaron a realizar las actas de intervención. La abogada también muestra preocupación por la presencia de agentes del grupo Terna como parte del control de la movilización, ya que organismos internacionales como la ONU, ya han señalado que no deben participar infiltrados en movilizaciones ciudadanas.

“Lo que nos preocupa muchísimo es la falta de participación de la Fiscalía. Son los policías los que están están haciendo las actas de intervención y no cualquier policía, sino los ternas, quienes todavía no han terminado los estudios, que no tienen mucha experiencia”, manifiesta.

Policías reprimieron brutalmente a ciudadanos movilizados. Foto: Jorge Cerdán / La República

“La ONU ya ha señalado que solo policías uniformados deben estar en las protestas porque de los contrario se pone en riesgo la vulneración de los derechos humanos”, sentencia Pérez.

Hasta el término de esta nota, las dos mujeres aún continúan en la comisaría de Alfonso Ugarte, esperando que decida su liberación.

Fiscal de la Nación pidió a los fiscales mayor participación en las detenciones durante protestas

Este miércoles 11 de noviembre, a través de un oficio circular, la iscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidió a los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y al Fiscal Superior Coordinador Nacional de Prevención del Delito que “dispongan de manera urgente las acciones necesarias para que los despachos fiscales que se encuentran de turno de las especialidades penal, familia y prevención del delito actúen conforme a sus atribuciones para garantizar la legalidad y derechos de los ciudadanos en el contexto de las manifestaciones que se vienen produciendo en los últimos días en las distintas ciudades del país”.