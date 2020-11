Reubican a comerciantes de La Parada en Tierra Prometida

Después de siete años de postergaciones, un total de 2.745 comerciantes minoristas del otrora mercado de La Parada, en La Victoria, emprendieron su traslado a la zona denominada Tierra Prometida, en Santa Anita, donde trabajarán a partir de mañana, según aseguró la Municipalidad de Lima (MML).

Estos vendedores ocupaban las avenidas 28 de Julio, San Pablo y Bausate y Meza, aledañas al ex mercado mayorista, de donde fueron desalojados en octubre del 2012. Con ello, y pese a las promesas de gestiones ediles, no fueron reubicados por problemas con la licencia, habilitación de terrenos y contratos de arrendamiento.

Finalmente, desde la tarde del último domingo hasta la madrugada de ayer, se llevó a cabo su traslado al ahora mercado temporal Tierra Prometida, ubicado frente al Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), y cuya habilitación de sus 50 mil metros cuadrados se dio en medio del conflicto entre las municipalidades de Lima y Santa Anita, la cual se opone a la medida. Tras esperar unas horas, los primeros 2.400 comerciantes, con sus pequeños bancos, frazadas y paquetes, ingresaron a este espacio para ubicarse en los puestos distribuidos en 8 pabellones. Los otros 345 lo harán en lo que resta de la semana. “Dejo triste mi Parada porque ahí estuve durante 30 años y pude educar a mis hijos, pero tengo ganas de seguir trabajando”, dijo una vendedora.

Esta operación contó con la participación de 290 policías, quienes también se encargaron de liberar y cerrar la zona antes ocupada por ambulantes.

La implementación de este centro de abastos, de naturaleza temporal, se da en el marco del estado de emergencia sanitaria y el Decreto Supremo N° 11-2020-Produce, que da luz verde al funcionamiento de mercados de abastos y espacios temporales para el comercio de alimentos, similar a lo que ocurre con los parques zonales. “No pueden permanecer en una zona inhumana. Hay una serie de beneficios: venderán en zonas libres de covid, estarán cerca del GMML, no impactará en la zona urbana y permitirá avanzar en las obras de la estación 16 de la Línea 2 del Metro”, dijo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Posiciones encontradas

No obstante, el municipio distrital y un grupo de vecinos de Santa Anita se han mostrado en contra de este traslado argumentando que no cuenta con licencias de comercio y Defensa Civil, y exigen que, en su lugar, se construya un parque temático. “El 7 de octubre tomamos medidas para que paralicen las obras e hicieron caso omiso. Ahora, ni bien se comience con las ventas (mañana) procederemos a la clausura”, indicó a este diario el burgomaestre José Luis Nole, quien agregó que, de no ejecutarse, denunciarán por desacato a la comuna limeña, representada por Jorge Muñoz.

Este último recalcó que ello no es posible dado que, por su carácter temporal en esta emergencia, este centro de abastos no necesita licencia de funcionamiento, como sí pasa con aquellos que son permanentes. Nole, sin embargo, considera que este proyecto no solo apunta a ser itinerante y su comuna no tiene que asumir los problemas de La Victoria y de Lima.

Hasta S/ 5.700 de alquiler

Este predio que pertenece a Lima Metropolitana también estará a cargo de una comisión ejecutiva, en la que participan comerciantes. A esta los vendedores deben pagar entre 3.700 y 5.700 soles por el alquiler de sus stands durante año y medio, y 10 soles diarios, según la Asociación de Comerciantes Minoristas de Productos Perecibles.

“No todos pueden pagarlo. Nos dijeron que había baños y que el piso tendría acabado, pero nos dimos con la sorpresa de que aún hay tierra”. Añaden que podría haber escasez de productos ante la huelga de proveedores de hortalizas.

En este periodo de temporalidad de año y medio, según la MML, se trabajará para probar que sí cuenta con las condiciones de ser un espacio permanente. Los vendedores quieren formalizarse.

Claves

El mercado reúne a 33 asociaciones de vendedores minoristas.

Pasaron por pruebas de descarte Covid-19. El 10% dio positivo y se sometió a una cuarentena.

En octubre, la PNP intervino al alcalde de Santa Anita por protestar.

Atención será de lunes a domingo

El mercado temporal Tierra prometida, ubicado entre las avenidas Metropolitana y De la Cultura, atenderá de lunes a domingo, entre la 1:00 a.m. y 8:00 p.m.

Tiene 10 puertas de ingreso (Av. Metropolitana), 8 pabellones, dos zonas de carga y descarga para camiones, dos zonas de acopio de residuos sólidos, que serán eliminados en las noches, dos zonas de almacenaje de productos, 189 estacionamientos para vehículos particulares y 42 taxis. También, según MML, tiene baños, operadores de limpieza.

Venderán productos perecibles, como papas, lechugas, tomate, limón, camotes, choclos y otros.