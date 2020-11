Tras el anuncio de la vacancia presidencial a Martín Vizcarra, el congresista Ricardo Burga daba declaraciones a los medios cuando un joven lo golpeó directamente en el rostro. Hoy, la madre de Carlos Ezeta Gómez pide por su libertad de la Comisaría San Andrés en el Cercado de Lima.

La progenitora señaló a La República que su hijo está arrepentido y se ha comunicado con él el último 9 de noviembre para conocer su estado de salud. “Me dijo que esté tranquila y se encuentra arrepentido. Porque él no actúa así, de seguro, se ha dejado llevar por la cólera y demás. Como es joven se ha dejado llevar por sus impulsos”, aseguró.

Además, manifestó que su hijo no tuvo oposición para que se lo lleven las autoridades luego de la agresión contra Ricargo Burga de Acción Popular. “Nunca se ha metido en esos problemas. No ha tenido ningún problema con la justicia ni ha estado con la comisaría. (...) Él no se merece esto. No se ha opuesto para que lo lleven, incluso, se pueden ver los videos", mencionó.

Según la madre del joven, el joven salió de su vivienda sin decir ninguna palabra. “Él solo ha ido porque vivimos cerca. Seguro ha estado por ahí y ha ingresado”, dijo. Por otro lado, comentó que su hijo no es ningún héroe por lo realizado el día de la vacancia presidencial.

“No. Las redes son así, todo el mundo ha estado indignado, solamente que él no lo ha sabido llevar”, precisó. Por último, la madre pidió más celeridad en el caso porque existen trabas en el proceso de su liberación. “Que aceleren el trámite, no entiendo porque hay trabas y trabas. Debe estar avanzando el caso, hemos estado toda la noche”, finalizó.

El joven que agredió al parlamentario Burga podría afrontar un proceso de seis años de prisión por el delito contra la administración pública.

