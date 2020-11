El Ministerio de Cultura informó que el ingreso a Machu Picchu será gratuito a lo largo de este año. Sin embargo, los visitantes deben realizar registros previos antes de llegar a la ciudadela inca. Cabe resaltar que los turistas deben contar con un boleto programado y con horario confirmado para que puedan ingresar a la maravilla inca.

De acuerdo a la página Saqra Warmicha, realizada por la youtuber cusqueña Yeni Llamoca, los pasos son fáciles, pero deben realizarse con cuidado.

El primero es ingresar a la página web de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco en la sección de servicios y seguidamente boleto electrónico. Posteriormente, se habilitará una pestaña con dos opciones: el usuario debe elegir la tarifa promocional e indicar la fecha de visita.

Luego se buscará la disponibilidad para la fecha seleccionada y se ofrecerá los horarios con su respectivo aforo. Estos van desde las 6.00 a 13.00 horas. De acuerdo a Saqra Warmicha, se recomienda tomar los horarios desde las 10.00 horas debido a que la neblina, fenómeno característico en esta temporada, se va despejando en la ciudadela inca.

Por ejemplo, si usted elige el horario desde las 10.00 tiene hasta las 11.00 horas para llegar a la maravilla inca y realizar su ingreso.

Asimismo, deberá llenar sus nombres y apellidos, número de DNI, fecha de nacimiento y país de procedencia. Luego pasará a otra pestaña donde deberá ingresar su correo electrónico. Este dato es importante debido a que tendrá que confirmar a través de este su reserva. Finalmente, tendrá que aceptar los términos y condiciones del boleto, leer y aceptar los protocolos de bioseguridad.

Tras ello se debe generar la reserva. Luego tendrá que ingresar a su correo electrónico y confirmar el boleto. La confirmación puede realizarse en el plazo máximo de 48 horas. Tenga en cuenta que una vez que realiza esta confirmación no hay cambios posteriores. En caso usted no utilice este boleto, no podrá comprar otro durante este año.

Por el momento, no está permitido el ingreso de menores de 12 años a Machu Picchu. Además, los visitantes deben cumplir los protocolos de bioseguridad y el uso obligatorio de mascarilla. La capacidad de ingreso a la ciudadela es por el momento de 675 personas por día, es decir, un 30% del total de aforo.