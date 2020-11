Vacuna y suero contra la difteria es escaso en Arequipa

En Arequipa, todavía no hay un esquema de vacunación que cubra a toda la población contra la difteria. Ello correspondería a que no hay casos confirmados, aunque el temor está instalado en un sector de la gente ante las dos víctimas mortales de Lima. Una muestra: en la última jornada de inmunización, varias personas acudieron buscando la vacuna, que no está disponible para todos.

El jefe de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas (Diremid), Pedro Escobedo, informó que la región tiene cerca de 8 mil dosis contra difteria para niños y 4 mil para adultos. Esta última, se venía priorizando para las embarazadas.

Añadió que, durante la semana, se espera el envío de 40 mil dosis para adultos, pero se priorizará al personal de salud. El restante servirá como contingencia en caso se requiera una estrategia de vacunación, que se despliega ante casos confirmados, inoculando primero la zona cercana de contagio. En Arequipa, hay una paciente sospechosa y hoy deben enviarse sus resultados desde Lima.

Si el contagiado no está inmunizado, puede ser tratado con el suero de la antitoxina diftérica. Pero el medicamento no está disponible en los almacenes de la Diremid de Arequipa. Escobedo señaló que todas las dosis las tiene el Ministerio de Salud (Minsa) en Lima, que las enviará para tratar los eventuales casos confirmados. El funcionario descartó un potencial desabastecimiento de vacunas o medicinas contra la difteria, pues no se trata de una enfermedad global, como la COVID-19. Incluso en el mercado particular se ofrece la dosis. La clínica Arequipa hasta ayer la tenía al precio de 117 soles, mientras que en Auna Vallesur, se informó que en unos días podría haber stock.

Para Escobedo, no es raro que la fórmula esté disponible en clínicas, pues incluye la inmunización contra el tétanos, una enfermedad que sigue presente en el Perú, a diferencia de la difteria, que estaba erradicada los últimos 20 años. Opinó que estas dosis pueden colocarse en adultos hasta los 59 años. Considera que, en adultos mayores, se requeriría una vacuna especial, para evitar efectos adversos.

Se repitieron colas

Ayer, en el segundo día de la campaña de vacunación, se repitieron largas colas. Mucha gente acudió por la dosis contra la difteria, a pesar que la jornada tenía como objetivo cubrir el esquema de vacunas en niños menores de 5 años, de papiloma en niñas de 10 a 13 años, en gestantes, así como influenza y neumococo en adultos mayores.

Así, las vacunas contra influenza en muchos puntos se acabaron a tempranas horas. Pedro Escobedo señaló que hay suficiente stock, pero las cantidades se limitaron según la capacidad de refrigeración de cada establecimiento. Recordó que las personas pueden vacunarse el resto de días en su centro de salud, con previa cita. ❖