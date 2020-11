Noticias de Lambayeque | Una serie de nuevos actos delictivos giran en torno a los presuntos integrantes de la organización criminal Los Malditos de Paso al Seco, a pocas horas de iniciarse la audiencia de prisión preventiva para un total de 12 personas.

Informe

Mediante un documento de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) se hace conocimiento que un grupo de investigados estuvo amenazando y amedrentando a dos de sus coimputados, para que no declaren ni apoyen en la investigación.

La República accedió a los informes n.° 472-2020 y n.° 475-2020 donde se detalla que A. C. y J. C. fueron víctimas de amenazas por sus coinvestigados, con el propósito de que no declaren en las diligencias efectuadas por la Policía y el Ministerio Público.

Según la Policía, los hechos ocurrieron mientras los detenidos se encontraban en calidad de detenidos preliminarmente por 10 días en los calabozos del Área Antidrogas (Areant) de Chiclayo.

Sobre la presión y amenaza que recibió uno de los investigados, la Diviac detalló lo siguiente en su informe: “Siendo el caso que el día viernes en horas de la madrugada en el calabozo de la Areant, le habrían quitado las zapatillas que portaba para arrancar la parte superior de las mismas (lengua de calzado), e indicándole que de esa manera le iban a arrancar su lengua si es que declaraba y los llegaba a delatar”.

Una amenaza similar recibió un segundo procesado para que no colabore en las diligencias de la Fiscalía de Crimen Organizado (Fecor) de Lambayeque.

Audiencia

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo programó para este martes 10 de noviembre a las 10.00 horas la audiencia virtual de prisión preventiva contra 12 de los procesados por esta presunta red criminal, por el delito de robo agravado y receptación.

En la víspera, este diario informó que el fiscal a cargo del caso, Juan Mogollón Castillo, solicitó 36 meses de prisión preventiva para el presunto líder de la red criminal, Domitilio Garay Córdoba, y siete personas más.

Además, también pidió 18 meses de cárcel para el policía Jorge Augusto Cobeñas Ordóñez y tres investigados más. Todos ellos son acusados de asaltar a sus víctimas bajo la modalidad de pasajeros a bordo, en los centros nocturnos del distrito de La Victoria.