General de la PNP niega negligencia en operativo realizado en el Callao

Jorge Lam, Subcomandante General de la Policía Nacional del Perú, lamentó la muerte de un ciudadano durante la intervención en la urbanización Aeropuerto, en el Callao. Asimismo, rechazó que algunas de las personas reunidas agredieran a dos efectivos policiales, uno de los cuales se encuentra en estado de coma.

La autoridad manifestó que los agentes de la PNP pidieron a los jugadores de fútbol desalojar la cancha, ya que realizar esta práctica deportiva en la que se aglomeran muchas personas está totalmente prohibida. Asimismo, descartó una negligencia por parte de la institución y agregó que solo eran dos efectivos contra una turba de 20 personas.

“Personal de la Marina de Guerra ha estado cerca de ellos y se han aproximado a tratar de ayudar. Las patrullas son conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía”, señalo en Cuarto Poder.

Respecto a la intervención, lamentó la muerte de Raymundo Choque Cersa, ciudadano que falleció al haber recibido un disparo.

“Eso no sucedería si los ciudadanos cumplieran las disposiciones sanitarias que exige el Gobierno (…). Lo que hacemos es trata de evitar que aumenten los contagios. Algunos ponen cierta resistencia y ocurren estas desgracias”, aseveró al conocido medio.

Cabe resaltar que, según testigos, la víctima no formaba parte del grupo de atacantes, sino que pasaba por el lugar y trató de separarlos al ver la pelea. “Lamentablemente, al estar muy cerca la bala le cayó en la cabeza. Él no tenía nada que ver, incluso levanta las manos para no ser una amenaza, pero le dispararon”, contó su hijo.

Además, J. Flores Tarrillo, sobrino de la víctima, indicó que “su tío era vecino de la zona y vivía al frente del parque donde sucedieron los hechos”. “Mi tío estaba saliendo con unos documentos de la vivienda con unos amigos justo ocurrió la gresca y él acudió a ayudar a los policías. En el momento de esto, un policía dispara contra mi tío. Él falleció a los 15 minutos”, precisó a La República.