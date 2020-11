Callao: Fiscalía Militar Policial investiga intervención en urbanización Aeropuerto

La Fiscalía Militar Policial n.º 14 inició la investigación preliminar sobre los hechos ocurridos el último domingo 8 de noviembre durante una intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la urbanización Aeropuerto, provincia constitucional del Callao.

Las diligencias estarán a cargo del Fiscal Militar Policial Mayor CJ PNP Rapahel Lavado Ospinal. Se buscará determinar si los efectivos que participaron en dicho operativo incurrieron en delitos de función, tipificados en el Código Penal Militar Policial, informó la institución a través de un comunicado.

Como se recuerda, el órgano jurisdiccional autónomo administra justicia a los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP en situación de actividad que cometan delitos de función, es decir, en acto de servicio o con ocasión de este. Los delitos de carácter común son previstos por el Código Penal y su conjunto de normas jurídicas punitivas.

Intervención policial tuvo como resultado un muerto y dos heridos

El pasado domingo, un operativo policial en un partido de fútbol dejó el saldo de un civil muerto y dos policías heridos. Según las imágenes difundidas, dos agentes intentaron reducir a un grupo de personas, quienes opusieron resistencia, por lo que se desató una trifulca que terminó con un disparo.

La familia del civil fallecido sostuvo que él no formaba parte del grupo de atacantes, sino que pasaba por el lugar y, al ver la pelea, trató de separarlos. “Lamentablemente, al estar muy cerca la bala, le cayó en la cabeza. Él no tenía nada que ver, incluso levanta las manos para no ser una amenaza pero le dispararon”, relató su hijo.

El alférez PNP Marco Mancilla Quiroz se encuentra en estado de coma en el Hospital de la Policía.

