Policía es sentenciado a 6 años de prisión por lesionar a delincuente en Chimbote

Gran controversia ha generado la sentencia en contra del suboficial (SO) de la Policía Nacional del Perú (PNP) Christian Paul Fernández Cedamanos. El juez Juan Gabriel Pedreros Vega lo condenó a 6 años de prisión y a pagar una reparación de 20.000 soles tras lesionar a un sujeto vinculado al tráfico de terrenos en Chimbote .

El agente policial tiene 27 años, pertenecía al Escuadrón de Emergencias y estaba destacado a la labor de patrullaje en campo. Al salir de vacaciones, este se encontró con David Casahuamán Velásquez, quien propinaba disparos en medio de una disputa por terrenos, por lo que decidió intervenir con su placa y arma de fuego reglamentarias.

“Este hecho ocurrió un 28 de abril del 2019, que yo me encontraba de vacaciones. En el lugar de los hecho había gente, personas y este sujeto optó por disparar a pesar de que había gente. Entonces, yo saco mi arma de fuego de mi vehículo y mi placa policial para hacerle frente a este delincuente", indicó el SO PNP para Latina.

"Le digo ‘alto, policía' y este delincuente siguió a pesar de que yo le había hecho la voz de alto. No le importó nada y me dispara al cuerpo, yo me protejo con mi arma de fuego, repeliendo el ataque. Producto de este fuego cruzado, esa persona sale lesionada”, agregó desde su reclusión.

A pesar de la situación, el juez a cargo del caso lo encontró culpable por provocar lesiones graves tras defenderse durante una balacera, sin tomar en cuenta los antecedentes del afectado, a quien se le conoce por estar vinculado a la banda El Chucky y Los Sanguinarios del Valle”.

La próxima semana, la familia apelará esta sentencia, mientras la contraparte se encuentra libre tras pasar 48 horas detenidos durante la investigación.