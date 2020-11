Investigan muerte de cuatro jóvenes dentro de mina Poderosa en La Libertad

A principios de setiembre, la Policía encontró cuatro cadáveres al interior de un boquerón de la mina Poderosa, ubica en Caraz, en la sierra de La Libertad. Dos meses después del hallazgo, la familia de los fallecidos piden que el caso se investigue a profundidad, pues creen que se han ocultado detalles importantes.

Según el parte policial del día de los hechos, el representante legal de la mina declaró que los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron tras caer mientras intentaban ingresar para robar oro. Se trataba de Yoner Elver Rubio Coronel (32), José Moisés Crisólogo Cruz (20) y dos menores de 16 y 17 años.

Desde entonces la compañía mantiene la misma versión y deslindan cualquier vínculo laboral con los jóvenes antes mencionados . Sin embargo, los deudos señalan lo contrario y mostraron al programa Cuarto Poder fotos de los uniformes de dos de los fallecidos, así como los contratos de la service para la que trabajaban y los pagos a la ONP y a EsSalud.

Yoana Meses, hermana de Rubio Coronel, también mostró videos y fotografías que su mismo hermano le mandaba cuando él laborada dentro de los socavones. Incluso, dijo al citado medio que él le compartió una imagen dentro de la mina pocas horas antes de que la Policía reportara el hallazgo de su cuerpo.

Otro elemento que la familia pide considerar es que, tras recibir los cuerpos en ataúdes, pagados por la minera Poderosa, ellos abrieron los cajones y tomaron fotografías donde se revelarían diversos golpes, cortes y orificios en las manos en los cadáveres.

Debido a lo anterior, los deudos creen que los jóvenes fueron torturados y baleados antes de morir. De hecho, en el parte policial del día del hallazgo, un suboficial relató que encontró hasta 13 cartuchos percutados y además, los agentes indicaron que en la escena no hallaron el material que aparentemente los jóvenes pretendían robar.

“Que demuestre la mina si ha sido un robo. (...) Cómo puede haber una corrida de casquillos de retrocarga alrededor de los cuerpos si la mina dice que es un accidente”, dice Yoana Meses.

“No ha sido accidente, ha sido asesinato”, la secunda Yolanda, madre de José Crisólogo.

Según Cuarto Poder, el examen forense determinó que la muerte de uno de ellos fue “politraumatizado con perdida de la calota (cráneo y encéfalo) y parte del macizo facial”.

No obstante, el médico legista encargado no habría permitido el ingreso del perito balístico porque al parecer el caso no requería de su análisis a pesar que en la escena se encontró evidencia de disparos. Esta versión la brindó el mismo perito balístico, señala el citado programa.

Por otro lado, hace poco Yoana Meses recibió un video que presuntamente sería del día de la muerte de su hermano. En la grabación se escuchan gritos y alguien diciendo “dale con todo, golpea”. Además, se observa a un hombre con casco de minero portando en la espalda lo que sería una escopeta.

En opinión de Danny Humpire, gerente del área de peritajes del Ministerio Público, las fotografías tomadas por la familia a los cadáveres sí revelarían heridas producto de disparos.

“Veo las imágenes, que son totalmente terribles, y se ve claramente que sí hay lesiones de proyectil de arma de fuego, de tipo perdigón. (También) se aprecian lesiones por elemento contuso”, sostuvo en entrevista con el dominical.

Humpire agrega que hay en el video entregado por la familia hay suficiente material para que los forenses acústicos y lingüistas puedan realizar un análisis a fondo y recabar más pruebas para el caso.

Por otro lado, Cuarto Poder indicó que intentaron obtener una entrevista con representantes de la minera Poderosa, pero esta solo envió un comunicado deslindando implicancia en las muertes.

“Poderosa no tiene responsabilidad con lo acontecido y no puede pronunciarse mientras exista una investigación activa. Somos respetuosos de la ley y venimos colaborando con las autoridades que realizan las investigaciones para esclarecer los hechos de este lamentable suceso”, se lee en el pronunciamiento.

En tanto, las familias de los cuatro jóvenes solicitan a las autoridades revisar el caso y esclarecer qué pasó dentro de la mina antes del hallazgo de los cadáveres. Aseguraron tener temor de que tomen represalias contra ellos.

“Yo tengo miedo, mi vida está corriendo peligro. He venido desde la ciudad de Chiclayo, a mi familia la he tenido que mandar a Cajamarca. Yo he llegado a Lima a pedir apoyo”, señaló Yoana Meses.