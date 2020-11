Chiclayo: piden a alcalde iniciar diálogo con ambulantes de Moshoqueque

Tras los enfrentamientos suscitados ayer, 7 de noviembre de 2020, en el exterior del mercado mayorista de Moshoqueque entre comerciantes ambulantes y fiscalizadores de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, los regidores de dicho distrito exhortaron al alcalde Wilder Guevara Díaz iniciar de manera pronta un dialogo con los informales desalojados, a fin de evitar nuevos episodios de violencia.

“Todos tenemos la necesidad de generar ingresos para nuestros hogares, entonces, eso es algo que tiene que poner sobre el tapete la municipalidad para llegar a conciliaciones con los comerciantes ambulantes. La comuna debe iniciar, cuanto antes, un diálogo con los informales, porque, de no hacerlo, seguirán los enfrentamientos en Moshoqueque”, declaró la regidora Riccy Mairena Fox.

Y es que, como se recuerda, el pasado jueves 5 de noviembre, la municipalidad leonardina, con apoyo de la Policía Nacional, emprendió la recuperación de espacios públicos en los alrededores de este importante centro de abastos. Desalojó a unos 4.000 ambulantes. Los informales tenían el control de estas zonas desde hace varios años, sin medir algún tipo de riesgo ante emergencias o contagios.

Similar opinión tuvo el concejal James Prado Ayala, quien sostuvo que la municipalidad debe aplicar un plan de ordenamiento de los ambulantes, teniendo en consideración que solo existe presupuesto hasta diciembre para el pago de los 400 fiscalizadores contratados para la liberación y resguardo de las avenidas en el exterior de Moshoqueque. “Son semanas que pasarán rápido y se necesita de acciones sostenibles”, apuntó.

“Solamente se puede liberar estos espacios (alrededores de Moshoqueque) cuando se usa la represión y la fuerza, pero esa no es la solución y no lo será nunca. Urge de acciones sensatas, como el diálogo, que llegue a una tranquilidad de ambas partes. No se puede realizar estos desalojos únicamente por cumplir con la sentencia judicial, hay que pensar en un verdaderos desarrollo del distrito”, concluyó.

