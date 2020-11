En el centro de salud Alicia Lastres del distrito Barranco, aproximadamente, unas 40 personas esperaron ser atendidas para recibir la vacuna contra la difteria, neumococo y otras enfermedades respiratorias en este segundo día de jornada nacional de vacunación, organizada por el Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que este nosocomio no sería punto de vacunación, pese a que el Minsa lo autorizo para ser habilitado. Según una denuncia reportada a La República, los ciudadanos formaron cola desde las 6.00 a. m. Incluso, les mencionaron que atenderían.

Horas más tarde, madres de familia y adultos mayores preguntaron nuevamente si atenderían. Señalaron que los encargados del centro de salud les dieron una respuesta afirmativa, indicando que “demorarían un poco”. No obstante, minutos después, el vigilante salió a informar que “no atenderían en este local por cambio de sede”.

Puntos de vacunación del Minsa en Barranco.

Decenas de personas intentaron conocer el motivo del cambio y por qué no les avisaron en horas previas; sin embargo, nadie atendió sus quejas. La encargada de la Diris Lima Sur, Karol Donayre, afirmó que este punto de vacunación sí se encontraba habilitado para atender a los ciudadanos de este sector de Barranco; no obstante, optaron por cambiar al no tener mucha acogida de personas.

“Hemos cambiado a la Plaza Butters de Barranco, que es muy conocida y es un lugar donde hay más gente. Ayer no hubo tanta demanda en ese lugar, estamos tratando de mejorar la comunicación y el vigilante ya comunicó a los ciudadanos”, aseveró.

Además, mencionó que “hoy solo acudieron un número pequeño de personas, y que se solucionaría en breve para que todos vayan a la plaza”. Por último, manifestó que este punto sí continuará siendo un punto de vacunación durante toda la semana, pero el día de hoy, 8 de noviembre, no funcionará.

¿Cómo puedo averiguar cuál es mi punto de vacunación?

Puedes revisar los puntos de vacunación más cercanos a tu hogar en el mapa interactivo que aparece en el siguiente enlace. Recuerda que al presionar el botón ‘Búsqueda’ de la parte superior izquierda, podrás filtrar la búsqueda del punto de vacunación según tu departamento, provincia y distrito.