Largas colas, aglomeraciones y desinformación se pudo observar durante el primer día de la Jornada Nacional de Vacunación en Trujillo. En varios de los puntos estratégicos donde se iba a inmunizar a las personas, la gente no respetaba el distanciamiento social y algunos no usaban correctamente la mascarilla; es decir, no se respetaron los protocolos de bioseguridad para protegerse del coronavirus.

Personal de la Defensoría del Pueblo recorrió diversos distritos de la región y halló algunas deficiencias como las señaladas. Sin embargo, según señaló a La República el jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, José Agüero Lovatón, estas se corrigieron poco a poco.

“Al inicio hubo problemas de congestión de personas en los puntos de vacunación. Sobre todo en los distritos periféricos de Trujillo, como El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora, donde no ha sido suficiente el personal de Serenazgo y de la Policía para controlar a la gran cantidad de gente que acudió a recibir las dosis de inmunización”, señaló.

Más policías y vacunas

El titular de la Defensoría del Pueblo en La Libertad señaló que se coordinó con la Municipalidad Distrital de El Porvenir para lograr mayor participación de los agentes de Serenazgo, que apoyaron con el control del distanciamiento social. De igual manera se hizo coordinaciones con la Prefectura para contar con más personal policial en los lugares de inmunización.

“También nos hemos entrevistado con los responsables de las microrredes de Salud y la Gerencia Regional de Salud para que doten de más vacunas, ya que en algunos puntos se habían agotado”, acotó José Agüero.