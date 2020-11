Interés por vacuna contra difteria generó largas colas en Arequipa

La confusión y mala información generó que muchas personas, sobre todo adultos mayores, acudan en masa a la jornada nacional de vacunación en Arequipa, buscando dosis contra la difteria. La reaparición de esta mortal enfermedad bacteriana trajo una afluencia no vista en la anterior campaña. No obstante, esta fórmula no estuvo disponible.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) recién sacó un comunicado aclaratorio la noche del viernes, indicando que la jornada se orientaba al esquema de inmunización de los menores de 5 años, para los que sí incluye una dosis contra la difteria. Sin embargo, esta mañana, el jefe de epidemiología Jorge Velarde contradijo el aviso, y dijo que también se vacunaría a adultos contra la enfermedad.

Bajo esta incertidumbre, muchos adultos se acercaron a los puestos de vacunación, para cerciorarse sobre las dosis disponibles, generando largas colas. Para ellos no había fórmulas contra la difteria, pero varios fueron inoculados contra neumococo e influenza. Tal fue la demanda, que estos insumos se acabaron antes de la hora programada. La jornada de vacunación continuará mañana.

Pedido de Defensoría

El representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel Manrique, indicó que la mala información generó aglomeraciones, que genera potenciales focos de contagio contra la COVID-19. También pidió a la Geresa preparar una adecuada oferta de vacunas.

Manrique recordó que la jornada de vacunación, prioriza a los menores de 5 años, quienes deben completar su esquema de inmunizaciones, la que fue interrumpida por la pandemia del coronavirus. También incluye a adultos mayores de 60 años, para dosis de neumococo e influenza; así como a gestantes, además de niñas de 10 a 13 años para inmunizarlas contra el papiloma.

Ángel Manrique aclaró que las inmunizaciones no acaban mañana. La población también puede acudir cualquier día de la semana a su respectivo centro de salud. Para ello, previamente deben separar una cita.

Sobre la disponibilidad de dosis contra la difteria para adultos, personal de salud sostuvo que en los próximos días se oficializaría un cronograma.

