Cusco: rechazan alza de pasajes en trenes que van a Machupicchu

El reinicio de actividades turísticas volvió a poner los reflectores sobre el servicio de trenes hacia Machupicchu Pueblo. Los operadores de turismo cuestionan las tarifas de PeruRail e Incarail y las autoridades anunciaron el inicio de acciones para revisar y eventualmente dar por concluido el contrato con Ferrocarril Trasandino (Fetransa).

Fetransa administra el ferrocarril Sur-Oriente, que abarca las rutas entre Cusco y Machupicchu. Los operadores son PeruRail e Incarail. La concesión tiene vigencia hasta el 2034.

¿Es posible concluir la concesión hecha por contrato ley? El gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente, y el alcalde de Machupicchu, Darwin Baca, aseguraron que sí. “El camino va desde discutir y cuestionar hasta rescindirlo si es necesario”, dijo Benavente. Se apoya en el informe de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso (2016-2019) que encontró -según se lee- vicios e incumplimiento de algunos puntos del contrato y recomendó a Ositrán tramitar la caducidad. Fetransa -según el informe- no cuenta con la certificación FRA II (estándares técnicos que garanticen la operación y la infraestructura vial ferroviaria). “Fetransa acreditó ante el grupo de trabajo del Congreso -con todos los documentos necesarios- que cumplimos con obtener las certificaciones referidas en el contrato respecto de alcanzar los estándares de seguridad establecidos... lo cual es supervisado permanentemente por Ositrán”, respondió la empresa ferroviaria a La República. Agregó que el informe es una opinión política sin base legal y con errores que pidieron sean rectificados. “Nunca nos respondieron. Como indicamos, Ositrán permanentemente supervisa el cumplimiento por parte de Fetransa de todas y cada una de las obligaciones...”.

En tanto, la presidenta del grupo de trabajo que hizo el trabajo, Rebeca Cruz, reiteró que sí hay causal para concluir la concesión. Precisó que la documentación es contundente y que el problema es que no hay interés de ninguna autoridad de hacerlo, incluido Benavente, pese a que tiene la documentación desde el 24 de julio del 2019. “Hasta la fecha nadie hizo nada. Lamento que el gobernador no haya hecho nada. Él sabía y no le interesaba. Hay mucha gente que se ha hecho de la vista gorda”, anotó Cruz.

Las tarifas

Los operadores de turismo cuestionan las nuevas tarifas de PeruRail y exigen a Incarail, la otra operadora, que rebaje sus costos en sus servicios turísticos. PeruRail tiene un tarifario promocional para turistas nacionales y cusqueños. El problema está en que antes de la pandemia un peruano podía comprar un boleto en el tren local a S/ 10.00. Ahora, con las restricciones de aforo en los trenes, este servicio solo podrá abastecer la demanda de los pobladores de Machupicchu Pueblo y Cusco, a S/ 12.00.

Los nacionales deben comprar boletos en los trenes turísticos Expedition o Vistadone que, dependiendo del horario, cuestan entre US$ 10 y US$ 41 solo ida o vuelta. Y hay costos promocionales desde US$ 25 (ida o vuelta). Según los operadores de turismo y autoridades, estos precios desincentivan el turismo interno y, por ende, el proceso de reactivación de la industria sin chimeneas. v

“Debe haber ley autoritativa para revisar el contrato ley”

El exprocurador del Cusco, Henry Delgado, sostuvo que de acuerdo a la naturaleza jurídica de este tipo de actos jurídicos “no pueden ser modificados o dejados sin efecto unilateralmente por el Estado”. “Estos contratos, al tener el carácter civil y no ser administrativos solo podrán ser modificados o dejarse sin efecto por acuerdo entre las partes”, explicó.

¿Y si hubiese incumplimiento del contrato? “El Estado, considero, podría resolverse siempre y cuando, a parte del incumplimiento que habría tenido sustento en ese interés social, nacional, quedaría autorizado para resolverlo, sin olvidar que esta debe efectuarse a través de una ley autoritativa, que fue la misma con la que se celebró el contrato ley”, precisó.