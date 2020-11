Vacunación masiva contra la difteria: el camino para prevenir avance del brote

Bebés, niños, adolescentes, adultos, gestantes y adultos mayores pueden y deberían vacunarse contra la difteria. Es la solución más efectiva para impedir un posible avance de esta enfermedad infectocontagiosa, según comentan especialistas del Ministerio de Salud y personal médico.

Así, el Minsa pide que los bebés menores de un año completen sus esquemas de vacunación, mientras que los adultos que no recibieron un refuerzo en los últimos 5 o 10 años acudan a un centro de salud o a la segunda Jornada Nacional de Vacunación que se desarrollará este 7 y 8 de noviembre para protegerse y a la comunidad, sobre todo en este contexto de vulnerabilidad desencadenado por la COVID-19. (En este enlace pueden encontrar los puntos más cercanos a sus viviendas )

El viceministro de Salud, Luis Suárez, confirmó que la inmunidad de la vacuna contra la difteria dura 10 años. “La vacuna que se colocan de niños dura ese tiempo, entonces necesitan tener refuerzos", especificó.

Aun así, en estos momentos, entre la población se halla instalada la duda de si deben ser vacunados en caso hayan recibido las dosis correspondientes cuando eran bebés o niños. La respuesta es sí, necesitan ser vacunados.

“Los adultos que tienen más de 20 años sin haber recibido la vacuna o refuerzos, a estas alturas, la protección que tienen por la vacuna que recibieron es ínfima, prácticamente nula. Por lo cual, dado que hay un brote evidente de difteria después de muchos años lo más prudente es que todos los adultos también se vacunen”, señaló el médico infectólogo Juan Villena.

“Aquí no podemos entrar en discusiones de qué pasará, qué no pasará si me vacuno o no me vacuno. Simplemente, dadas las circunstancias, son varios casos y la bacteria está presente en nuestro medio produciendo cuadro clínico en niños porque no han sido vacunados y en adultos porque ya pasó el tiempo de protección es razonable y preferible que se vacunen todos los que puedan”, añadió el también catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Además, el especialista confirmó que la mortalidad de la difteria es mucho mayor que la producida por la COVID-19. Aunque el aspecto positivo dentro de ello es que es prevenible a través de la vacunación .

Y por el contexto de la COVID-19 sugiere que las personas se informen acerca de los puntos de vacunación más cercanos a sus domicilios, a fin de evitar aglomeraciones.

Así, los jóvenes y adultos se les debe aplicar la vacuna dT (difteria y tétanos) de una sola dosis.

“Lo que nosotros colocamos es un toxoide y este tipo de vacunas lo que necesitan son refuerzos para mejorar o despertar la respuesta inmunitaria. Por eso es que se recomienda colocar refuerzo cada 5 o 10 años”, indicó, a su vez, el Dr. Luis Rodríguez, Director General del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

Cercos epidemiológicos para impedir avance de difteria

Asimismo, Rodríguez aseveró que en el distrito de La Victoria se busca vacunar a la totalidad de los residentes, pues allí hay tres casos activos, que son familiares de la niña de 5 años que falleció tras sufrir complicación cardíaca desencadenada por toxinas de la bacteria Corynebacterium Diphtheriae.

Así, en este distrito se aplicaría la vacunación de tipo barrido.

“En el caso de SMP, por ahora estamos con 5 manzanas que ya terminamos. Ayer y hoy los equipos están interviniendo alrededor de la vivienda de la anciana fallecida. También estamos evaluando vacunar a 120 manzanas dependiendo de los resultados que estamos a la espera de los familiares de la señora”, precisó el funcionario.

A la vez, el viceministro Suárez detalló que en caso de que este brote se extienda se aplicaría una vacunación tipo barrido, pero en toda la capital.

“Cuando hablamos de barrido es poner la dosis de la vacuna, independientemente de su estado vacunal, es decir si hay alguna persona que dice ‘yo ya tengo mi calendario completo’ igual se le coloca la vacuna”, manifestó Rodríguez.

¿Y en qué momento se llegaría a tomar dicha medida? Ante un incremento de la dispersión o hallazgos aleatorios en distintos distritos de la capital. “Eso significaría que tenemos casos sueltos y que la bacteria está circulando libremente y, por ello, debemos ir a controlar rápidamente la transmisión”, adicionó el director de la CDC del Minsa.