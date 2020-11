Dos sujetos se hicieron pasar por los compradores de una vivienda para ingresar y robar artefactos valorizados en más de S/ 4.000. El hecho ocurrió el jirón La Libertad, ubicado en la urbanización Perú, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según contó la víctima, la pareja de esposos dijo que venía de parte de una inmobiliaria para verificar el estado de la casa que estaban interesados en comprar. Luego, se ganaron la confianza de las víctimas y pidieron que dejen ingresar a sus dos hijos, quienes también deseaban ver el inmueble.

“A mí y a mi mamá nos han venido a robar con el cuento de que están interesados con la venta de esta casa. Lo peor de todo es que no han publicado la venta de este inmueble, no sé cómo se habrán enterado. [...] Cuando dijeron que venían de parte de una inmobiliaria y de la señorita Janet, fue más creíble para nosotros”, comentó la víctima del robo, Kiara Torres, en diálogo con América TV.

No obstante, al dejarlos entrar, las amenazaron y se llevaron artefactos electrónicos, así como varias prendas de vestir del cuarto de una de ellas.

“Me han robado Ipad y un celular que recién lo había comprado, Yo soy diseñadora gráfica y ambos equipos eran mis herramientas de trabajo. También se han llevado mis zapatillas y otros artículos. No sé si me han estado siguiendo o verificado mis pasos, porque prácticamente me han robado solo a mí”, mencionó una de las agraviadas.

La joven también aclaró que la casa no estaba en venta oficialmente, ya que el dueño no había publicado ningún anuncio. La denuncia ya fue interpuesta en la comisaría de Barboncitos, ubicada en San Martín de Porres.

Ellas temen por su seguridad, por lo que hacen un llamado a las autoridades. Esperan que atrapen a los delincuentes.

“Ahorita estamos muy preocupados, porque estas personas estudiaron también mi casa y van a volver”, finalizó.

