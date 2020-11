Minsa destruye seis toneladas de medicamentos vencidos e ilegales

La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), órgano del Ministerio de Salud (Minsa), llevó a cabo la destrucción de seis toneladas de medicamentos decomisados en diferentes acciones de fiscalización desde el año 2016 a la fecha.

El procedimiento se realizó en en un relleno sanitario de Lurín y, entre lo destruido, había pastillas, jarabes, sueros, inyectables, inhaladores, jeringas, agujas, bisturís, sondas, vitaminas, tónicos, pomadas, ungüentos, productos naturales, jabones, champús, perfumes, pastas dentales, talcos de origen ilícito e instrumental médico cuyo uso podría poner en riesgo la salud de las personas.

Del total de material destruido, tres toneladas corresponden a lo incautado en operativos y una tonelada es producto de las intervenciones a establecimientos farmacéuticos, que se realizan con el objetivo de proteger la salud de la población.

Las dos toneladas restantes se obtuvieron en puntos de recojo de productos vencidos, que forma parte de una campaña de la Digemid para que los medicamentos desechados por las familias sean segregados de manera adecuada.

“En esta oportunidad, se han incluido productos acopiados a lo largo del año como parte de la Campaña Nacional de Recolección de medicamentos vencidos y no utilizables del hogar; por tal razón, hacemos un llamado a la población a que siga llevando sus fármacos en desuso a los puntos de acopio establecidos en todo el país”, señalaron desde la institución.

A propósito de este hecho, especialistas de Digemid recomendaron no automedicarse y comprar medicamentos solo en farmacias formales y no los que se ofrecen por medio de internet, mercados, ferias, ambulantes u otros lugares no autorizados.

También sugirieron visitar el Observatorio de Precios de la Digemid para saber dónde adquirir los fármacos a un precio adecuado.