Lambayeque: solicitan pensión del programa Contigo para joven con discapacidad

Pese a contar con 29 años, Katherine Santos tiene la apariencia de una niña de siete. Ella posee una discapacidad severa, por lo que necesita ayuda de parte de las autoridades. Vive junto a su madre en el caserío Sorronto del distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo, región Lambayeque.

María Elsa Tenorio Llempén, una mujer de 55 años, la lleva a todas partes cargada en su espalda, temerosa de las continuas y repentinas convulsiones que también sufre la joven quien, además, padece hemiplejia, es ciega y sordomuda.

Ella necesita que su hija reciba la pensión del programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Sin embargo, señaló que sus trámites son rechazados en el municipio de Oyotún, pues la joven cuenta con un seguro de EsSalud.

“Tengo sus documentos del Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad (Conadis). Tengo todo, pero he acudido al municipio y me rechazan por el seguro de EsSalud. Me dicen que debe ser del SIS, pero ella necesita pañales, medicinas”, resaltó.

Además, afirmó que Katherine solo usa el seguro de EsSalud cuando se pone muy grave, porque trasladarla del caserío Sorronto en Oyotún, donde vive, hasta el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, es complejo y caro.

La angustiada madre aclaró que su esposo tiene 68 años y es obrero de la Empresa Cayaltí, por lo que muchos piensan que recibe beneficios. La señora indicó que él no cobra su sueldo hace varios meses.

Asimismo, manifestó que ya le avergüenza ir a la Oficina Municipal de Atención a la Personas con Discapacidad (Omaped), de Oyotún pues la ha visitado muchas veces sin éxito. Por ello, pide la atención del ministerio y de la ministra de la Mujer, a fin de que Katherine tenga calidad de vida.

“Que vean mi caso, cuánto suplico que me apoyen por mi hija. Pido a la ministra de la Mujer que vea por los niños discapacitados. Ellos necesitan más. Si el Estado no nos apoya ¿a dónde (vamos)?. No tenemos recursos económicos para poder correr en una emergencia, comprar las medicinas. Por eso clamo que me apoyen, que no nos deje al abandono”, finalizó.