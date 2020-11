Estafan a anciana con ‘monedas de oro’ y le roban S/ 4.270 [VIDEO]

Una adulta mayor fue víctima de dos delincuentes, quienes la estafaron con el cuento de las ‘monedas de oro’ y le robaron S/ 4.270. El hecho ocurrió en un agencia del Banco de la Nación, ubicada en el distrito de Puente Piedra.

Según contó la mujer de la tercera edad, una fémina se le acercó y le dijo que necesitaba ayuda, porque su padre se encontraba enfermo. Le mencionó que tenía monedas de oro para intercambiar por dinero en efectivo, pero que la acompañe mientras lo hacía.

Tras la aparición de su cómplice, la acompañaron a su vivienda y le entregaron una bolsa donde supuestamente estaban los objetos de valor; sin embargo, al abrirlo, encontró piedras y papel periódico.

“Viene al banco de Puente Piedra para ver mi bono. Antes de llegar, me intercepta una señor que me decía: ‘ayúdame a vender estas monedas de oro, porque mi papá está mal, necesito apoyo’. Me me acompañan a mi casa [...] Solamente, me dejaron esto (papel periódico y piedras). Yo tenía (en mi casa) S/ 3.000 y en mi carterita tenía S/ 1.270 soles”, mencionó en diálogo con RTV.

La víctima y su familia hacen un llamado a las autoridades para que identifiquen a los delincuentes y logren recuperar algo del dinero que perdieron. Ellos ya han interpuesto la denuncia en una comisaría del distrito y el caso se encuentra en investigación. Las cámaras lograron captar cuando los malhechores interceptaron a la agraviada.

“No tengo nada. Pedimos que nos apoyen a identificar para que nadie más sea víctima de estos delincuentes”, indicó.

