Minam: mascarilla descartable tarda 400 años en desintegrarse

La viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), Lies Linares Santos, recomendó que no se usarán las mascarillas descartables porque significaría un perjuicio al medio ambiente. De acuerdo a la especialista, estas emiten residuos a diario y tardan 400 años en desintegrarse.

“Somos aproximadamente 33 millones de peruanos, entonces si cada uno de nosotros usamos una mascarilla descartable diaria, la cantidad de residuos ya es bastante exorbitante”, manifestó Linares en Andina.

La funcionaria aclaró que existen ciertos mitos en torno al uso de este tipo de mascarillas, las cuales son desacertadas. “Es importante romper un mito, generalmente pensamos que las mascarillas de tela no nos van a proteger, pero cuando vamos a comprar una podemos rociar nuestro desinfectante y ver si efectivamente están pasando las gotículas de ese líquido; si pasa, no es una mascarilla buena, entonces esa mascarilla no deberíamos usar, deberíamos usar aquella que no permite el paso”, sostuvo.

Además, destacó que el uso correcto de las mascarillas es importante para evitar un contagio. Por otro lado, advirtió que los elementos de bioseguridad descartables se van encontrando en los litorales, ríos y en las calles. Por ello, en caso de usarlas, invocó a la población a que no las dejen en las calles ni en los contenedores de la vía pública, sino disponerlos en la vivienda con la seguridad de la doble bolsa, el roseado de desinfectante y entregarlo de manera adecuada al servicio de limpieza.

Si bien el sector salud utiliza mascarillas N95, estas son otro tipo de funciones y cuidados que lleva esta población. Por ello, la viceministra indicó que podemos apostar por usar los elementos no descartables. El Ministerio del Ambiente (Minam) también ratificó su compromiso con la ciudadanía con la campaña “Nuestro planeta no es de un solo uso” para que se proteja la salud, pero siendo generosos con el ambiente.