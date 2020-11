Carlos Alva: “Hay 80 mil jubilados de la ONP con ‘pensión cero’ en el país”

El presidente de la Asociación Nacional de Afiliados a las AFP, Carlos Alva Jara, señaló en Trujillo que la reciente Ley aprobada por las comisiones correspondientes del Congreso de la República, que permiten el retiro de fondos de hasta una Unidad Impositiva Tributaria (UIT-4300 soles) de los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), no traerá ningún efecto porque el Ejecutivo ya ha advertido que irá hasta el Tribunal Constitucional (TC) para declarar la ilegalidad de la norma.

“Además, hay que recordar que en el país hay unos 80 mil peruanos que están en la ONP y que tienen ‘pensión cero’; es decir, ellos no tienen ningún beneficio porque no han completado o no han logrado demostrar que han trabajado un período de 20 años, lo cual les da derecho al pago de una jubilación mensual”, lamentó Alva Jara en entrevista con La República.

Añadió que, a la par de no poseer pensión, tampoco tienen acceso a EsSalud. Alva explicó que en la mayoría de casos el empleador, en forma abusiva y fraudulenta, nunca les daba sus boletas a los trabajadores para que no vean los descuentos que se les hacía, y tampoco depositaba a los entes correspondientes. Por ello, no logran computar esos 20 años de labores.

Recordemos que la Ley de libre disponibilidad de fondos de la ONP se aprobó en agosto, pero fue observada por el presidente Martín Vizcarra, quien la devolvió al Legislativo.

“Ahora, esta ley ha sido aprobada de manera unánime por varias Comisiones del Congreso y pasará al Pleno, que de seguro la aprobará por insistencia. Pero será inejecutable por cuanto el gobierno acudirá al TC, y mientras no haya sentencia, la norma estará en suspenso. Además, hay la posibilidad de que efectivamente sea declarada inconstitucional”, acotó Carlos Alva.