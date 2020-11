Han pasado dos meses desde que una joven fue acribillada por unos delincuentes que previamente le habían robado tanto a ella como a su madre en la puerta de su vivienda en el distrito de Villa El Salvador. La madre denunció que este caso aún no encuentra justicia y no tienen detenidos pese a que existen evidencias e identificación de los criminales.

"Hasta ahora nada. Hasta ahora no encuentro justicia para mi hija. Si bien la investigación la tiene la Depincri de Villa El Salvador, pero cuando pido información sobre el caso de mi hija, solo me dicen que “es investigación reservada”, aseguró en ATV.

La madre junto a su hija había sido interceptada por criminales el pasado 21 de agosto. Los ladrones lograron llevarse la suma de 16.000 soles y la vida de la fémina de 20 años, quien murió camino al hospital María Auxiliadora. La progenitora relató que ese día del crimen capturaron a un sospechoso.

“No tengo respuesta de nada. Ese mismo día del hecho fueron capturados dos personas. Ese tipo en la comisaría declaró que ‘él no había sido quien disparó sino el otro’. Dio la dirección del sujeto que había sido, e incluso, fueron hasta Manchay para encontrar al tipo”, indicó.

“En ese momento se halló la ropa y se mostró a la prensa. La Policía me dijo que iban a analizar esta vestimenta junto al arma porque salieron dos disparos. Hasta ese entonces, no hay resultados de la pericia (...) No hay”, sostuvo. La mujer expresó su malestar por la poca celeridad en el caso de su menor hija y que ha tenido que realizar los papeles para que avance la investigación.

Ante ello, pidió al ministro del Interior y la titular de la Mujer que “su caso sea llevado hacia Lima porque cuenta con el 90% de todo”. Ellos cuentan con los papeles y también identificados a estos individuos. Por ahora, pide que la justicia no se olvide de la muerte de la joven y se capture a los implicados.

