SJM: comedores populares protestaron para exigir más recursos

Varias representantes de comedores populares se dieron cita en la losa deportiva del parque El Brillante, en San Juan de Miraflores, para exigir más recursos que les permitan continuar con sus actividades porque, según aseguraron, los que tienen asignados son insuficientes.

Olga Mamani, coordinadora de comedores populares de Lima Metropolitana., indicó que en el mes de setiembre el Ejecutivo les prometió un aumento del presupuesto de hasta el 50%, debido a que más personas acudirían a estos lugares por la crisis económica originada durante la pandemia, que golpea a muchas familias, especialmente de los sectores socioeconómica más bajos.

No obstante, desde entonces el Ministerio de Economía no habría aprobado el incremento de recursos. Las encargadas sostienen que el presupuesto y donaciones que reciben de los gobierno locales y organizaciones sociales no alcanzan.

La preocupación crece porque cuentan que las personas que van a los comedores populares las acusan de no querer preparar mayores raciones.

Mamani comenta que los precios de algunos productos han subido y para mantener la misma cantidad de raciones para los beneficiarios han tenido que restringir la compra de algunos alimentos indispensables como el pollo y la carne.

Entre las manifestantes había mujeres de comedores populares de Villa El Salvador, Pachacámac, Lurín, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Ellas hicieron sentir su molestia con carteles y golpeando sus ollas.

Más personas perjudicadas quisieron asistir, pero no pudieron por la lejanía y además para evitar la aglomeración, que podría incrementar el riesgo de contagio por coronavirus.