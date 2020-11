En medio del estado de emergencia, una mujer fue una nueva víctima de robo con armas de fuego en el distrito de San Martín de Porres. La fémina, quien salió de su vivienda alrededor de las 6.45 de la mañana para ir a su trabajo en la Policía Naval, fue interceptada a la altura de la avenida Carlos Izaguirre con Universitaria.

Cámaras de seguridad registraron que la joven caminaba con una mochila y sus implementos de bioseguridad cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron para preguntarle acerca de la zona. La fémina relató a Latina que “se dio cuenta que eran delincuentes e intentó huir”.

“Ellos me preguntaron, pero tenían un arma. Así que decido correr, pero tropiezo. Ahí es cuando me han amedrentado. Me golpearon y se llevaron mi monedero, mochila y celular”, indicó la joven. Los hampones, en su huida, dispararon tiros al aire y a las viviendas aledañas.

Algunas vecinas intentaron alertar el hecho desde su segundo piso; no obstante, los delincuentes también amenazaron con disparar contra su inmueble. Otro ciudadano mencionó que “vio el asalto, pero no pudo hacer nada porque llevaban un arma”.

“Roban casi todos los días. Yo vi que la asaltaron a la chica y justo iba a gritar, pero sacaron arma y ya no hice nada. Luego, se escucharon varios disparos. Antes, había Serenazgo, ahora ya no", dijo. Las personas del sector también manifestaron que el alcalde de San Martín de Porres vive a la espalda donde sucedió este crimen.

“Siempre nos roban. Casi todos hemos sido robados por los criminales. Pedimos mayor seguridad en la zona y que no se repita estas incidencias”, aseguró otra vecina.

El ministro del Interior, César Gentille, fue informado sobre este caso de robo con armas de fuego en San Martín de Porres. Por ello, la Policía Nacional del Perú ha desplegado un operativo en el Cono Norte para dar con los criminales. Según información de Latina, los agentes ya tienen conocimiento del número de placa de los asaltantes.

