La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (Geresa) informó que las playas del litoral lambayecano no son saludables para la población, por lo que exhortó a no acudir a estas fin de salvaguardar la salud.

Según el reporte del índice de calidad sanitaria elaborado el 26 de octubre de este año, las playas: Lobos, Puerto Eten, Monsefú, Santa Rosa, Playa Hermosa, Las Rocas, Pimentel y San José no cumple con todos los criterios de evaluación para ser consideradas como saludables y aptas para los visitantes.

Espacios públicos sin limpieza

“En cuanto a la calidad microbiológica del agua, todas las playas tienen los niveles permitidos; sin embargo, en los criterios de limpieza, ninguna categoriza debido a que las municipalidades todavía no han realizado el retiro de los residuos sólidos. Además, no existen recipientes para desechos y no cuentan con servicios higiénicos o estaban cerrados durante la inspección”, detalló el director Ejecutivo de Salud Ambiental, Demóstenes Gonzales Alarcón.

El funcionario manifestó que ante la pandemia de la COVID-19 y las playas en malas condiciones de higiene, lo recomendable es que la población no acuda a estos espacios públicos.

Medidas sanitarias

“Es importante que la población no visite las playas hasta que las municipalidades establezcan los protocolos de bioseguridad”, aclaró.

Gonzales hizo un llamado a los gobiernos locales para que implementen las medidas sanitarias y estrategias que garanticen el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas a fin de proteger su salud y evitar el contagio del nuevo coronavirus.