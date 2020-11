Niño de 10 años no recibió atención en hospital de Ate pese a presentar dolor por apendicitis

Un menor de 10 años acudió junto a un pariente al Hospital de Emergencias de Ate para recibir un tratamiento u operación por su dolor de apéndice, pero no fue atendido.

“Me han dicho que acá no lo van a poder operar, porque acá no operan niños”, manifestó el abuelo a América. A pesar de que el menor presentaba fuertes dolores, los miembros del nosocomio tampoco le brindaron otras alternativas ni le habilitaron una ambulancia para trasladarse a otro recinto.

Ambos estuvieron varios minutos en los exteriores del nosocomio sin recibir ayuda. Algunos de los transeúntes expresaron su inconformidad. En las imágenes del noticiero mostraron cómo el menor no podía movilizarse por el dolor y necesitaba la ayuda de sus parientes. El pequeño de 10 años junto a su familia acudieron a la comisaría más cercana para lograr acceder a un vehículo que lo traslade.

No obstante, la ayuda fue negada nuevamente al no contar con unidades disponibles. Al cabo de unos minutos y por ayuda de un camarógrafo del medio, se logró acceder a un patrullero para que lo llevaran al Hospital Hipólito Unanue. Hasta el momento, el hospital de Ate o el Ministerio de Salud no se han pronunciado sobre el caso del menor de edad.

¿Qué es la apendicitis?

La apendicitis es una inflamación del apéndice que provoca dolor en el abdomen. Si esto no se trata a tiempo, puede derivar en una peritonitis, lo cual puede ser mortal para una persona. Se recomienda la atención rápida en este tipo de casos.

