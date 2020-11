Una mujer denunció que un falso taxista junto a dos cómplices le robaron sus pertenencias a bordo de un vehículo en el distrito de Miraflores. Según la joven, los delincuentes la agredieron en reiteradas oportunidades en el atraco, e incluso, le realizaron tocamientos indebidos.

La fémina relató a América que abordó el taxi en horas de la noche para movilizarse hacia su vivienda; sin embargo, notó una actitud sospechosa del conductor, puesto que se comunicaba constantemente con el teléfono celular. “El señor siempre hablaba y escribía durante el trayecto”, indicó la mujer.

Más adelante, cerca a la Plaza Acho, el taxista hizo ingresar a dos sujetos desconocidos, quienes llevaban armas de fuego y pidieron dinero a la joven. Durante el camino, la golpearon en diferentes partes del cuerpo y lograron arrebatarle 1.000 soles y su celular.

No obstante, según la víctima, los criminales buscaban las tarjetas de crédito para realizar transacciones de dinero. “Yo no tenía nada de eso, solo dinero en efectivo, por eso, me agredieron nuevamente. Ahí empezaron a conversar entre ellos, ahí me di cuenta que el taxista también era cómplice del crimen”, señaló la víctima. Finalmente, después de una hora, la abandonaron en un descampado.

La mujer denunció el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP) a la espera que se le haga justicia. Ella también pidió por su tranquilidad y bienestar en medio de la ‘ola’ de crímenes en Lima.

