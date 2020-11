Lambayeque: serenidad ante posible segunda ola de contagios de la COVID-19

El gerente regional de Salud, Víctor Echeandía Arellano, indicó que no existe alarma en la región Lambayeque debido a una posible “segunda ola” o rebrote de casos de la COVID-19. El médico aseguró que “lo peor” en cuanto a contagios ya se superó en la región y que lo pendiente es trabajar en disminuir la cifra diaria de fallecidos.

“No nos podemos comparar con Europa. Aquí en Lambayeque ya se contagió el 50% de las personas, entre asintomáticos, leves y moderados. Eso hace que el virus ya no contagie mucho. No niego que pueda haber un aumento de casos, pero no va a ser de consideración. Si hay una segunda ola, si es que la hubiera, no va a llegar ni a la tercera parte de los actuales contagiados”, expresó el gerente.

Se debe mencionar que actualmente la cifra de casos de la COVID-19 confirmados en la región Lambayeque es de 28.929, según datos que maneja la propia Gerencia de Salud. Precisamente, sobre esta información, Víctor Echeandía refirió no ser muy exacta, debido a las deficiencias en comunicación y número de pruebas aplicadas diariamente.

MUERTES

En último término, el funcionario sostuvo que sí es importante disminuir el número de fallecidos por el virus en la región, la cual es de 2.344 (defunciones confirmadas). Por ello, se ha pedido al presidente Martín Vizcarra interceder para la dotación de personal médico (intensivistas) para los hospitales COVID-19 en la región.

Últimas noticias de La República Norte

Da clic aquí y entérate a diario de las últimas noticias del norte peruano. Además de información utilitaria sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.