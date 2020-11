Joven madre solicita ayuda para operar a su bebé que nació con enfermedad que no le permite ver

El único deseo de Johana Lozano es que su pequeño hijo Marcos pueda ver. Él nació con una enfermedad conocida como leucocoria, producto de haber llegado al mundo de forma prematura a las 29 semanas.

Johana, natural de Yurimaguas, en Loreto, dio a luz a su hijo a fines del 2019; sin embargo, en el transcurso de este año comenzó a notar problemas en su visión. Luego de acudir al oftalmólogo, el pequeño Marco fue diagnosticado con leucocoria, una condición que se caracteriza por la aparición de una mancha blanca en la pupila que impide el reflejo normal de la visión.

Lo que necesita el infante es una intervención quirúrgica que le permita ver con normalidad y en esa lucha, su madre decidió venir a Lima en busca de la ansiada operación.

“Hace una semana llegué a Lima, no conozco a nadie, no tengo familia aquí, yo vine juntando pasaje para venir. En Yurimaguas pedí al SIS que puedan referir a mi hijito, pero me dijeron que no lo pueden hacer porque no es una emergencia. No saben lo desesperante que es que mi hijo no pueda ni siquiera conocerme”, relata la joven madre.

La recomendación que dieron los médicos fue la de intervenir en el primer año de vida porque luego podría ser demasiado tarde; ahora, el niño tiene 1 año y 1 mes, y por eso la joven busca la manera de lograrlo lo más pronto posible.

Johana tiene otra pequeña de tres años a la que tuvo que dejar junto a sus abuelos en Yurimaguas, un sacrificio que ella espera tenga un final feliz: que su hijo pueda recobrar la visión. Por ahora, se hospeda en casa de una persona de buen corazón que la acogió, pero no cuenta con los recursos para quedarse mucho tiempo.

“Si algún doctor puede operar a mi hijito para que pueda ver, se lo pido por favor. En Lima, no conozco a nadie, ahora me estoy quedando en la casa de una señora mientras consigo un albergue. No quiero cosas materiales, solo quiero que lo operen cuanto antes. Quiero que mi hijo me pueda conocer”, pidió.

Para cualquier ayuda, pueden comunicarse con Johana Lozano Hidalgo a su número de celular 983 617 276. Además de la operación, necesita costear vitaminas para el bebé y otros gastos durante su estadía en Lima.