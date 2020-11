Enfermeras en Trujillo hacen plantón reclamando estabilidad laboral

Durante la mañana de hoy miércoles 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional llevó a cabo la audiencia de exposiciones sobre esta demanda, pero aún la sentencia será emitida posteriormente. Sólo en el hospital base Lazarte en La Libertad hay 24 enfermeras contratadas bajo la modalidad CAS agremiadas al SINESSS, que esperan pasar al régimen laboral 728 para tener estabilidad laboral.

Ante esto, Tania Guillén Toro, secretaria general del Sindicato de Enfermeros del Hospital Víctor Lazarte, manifestó que están a la expectativa de la decisión que se tome luego de la audiencia del Tribunal Constitucional (TC), donde se está debatiendo la Ley n° 31039, aprobada por el Congreso, que permite los ascensos y nombramientos automáticos y el cambio de línea de carrera en el sector salud; por el cual el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad en setiembre último.

“El personal CAS viene siendo relegado hace mucho tiempo en sus demandas por el cambio de contrato a 728. Ya que han cumplido con los requisitos impuestos por el gobierno, entre ellos, que tengan dos años consecutivos trabajando en la institución. Quienes me acompañan en este plantón tienen tres, cuatro, cinco años trabajando y todavía estamos esperando que el gobierno cumpla su promesa”, expresó a la prensa la dirigente.

“En el ámbito nacional son 604 enfermeras de EsSalud que no han pasado todavía a la modalidad de contrato 728, no tienen estabilidad laboral, no les pagan vacaciones, no tienen CTS. Significa que terminado su trabajo que puede darse por finalizado en cualquier momento, no tendrían como hacerle frente a la vida”, agregó Guillén.

La dirigente sindical señaló, además, que esperan el pronunciamiento del TC frente a la demanda de inconstitucionalidad planteada por el decano del Colegio Tecnológico Médico del Perú contra el Decreto de Urgencia 014-2020, aprobado por el Ejecutivo, el pasado 23 de enero de 2020. Dicho decreto trata sobre la negociación colectiva en el sector público.