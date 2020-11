Chorrillos: asaltan a transeúnte y se llevan tres celulares [VIDEO]

Los constantes asaltos continúan en el distrito de Chorrillos. Las cámaras de seguridad de la jurisdicción captaron el violento asalto a una transeúnte que camina por la calle Quilla.

Tal como se ve en las imágenes, dos sujetos llegaron en una moto y uno de ellos la amenazó con un arma de fuego. En cuestión de segundos le robaron sus pertenencias e incluso el papel higiénico que llevaba.

Según contó la víctima, los asaltantes sustrajeron también tres celulares iPhone, una casaca, una gorra y dinero en efectivo. Todos los artículos estarían valorizado en S/ 9.000.

“Me dicen: ‘veo un vuelto en tu bolsillo izquierdo’, lo saco y era papel higiénico, pero igual se lo llevaron. Me han quitado todos mis documentos, tarjetas y objetos nuevos. No contentos con eso, ellos volvieron para robarme lo que me quedaba, hasta mi casaca”, contó la víctima del robo, Elmer Castillo, a América TV.

La víctima ha puesto la denuncia en la comisaría de Chorrillos y ha proporcionado toda la información necesaria. Las cámaras de seguridad serán claves para encontrar a los responsables.

Por su parte, los vecinos se mostraron indignados por la ola de robos que aumentó en el distrito. Ante ello, han colgado carteles amenazantes y disuasivos a lo largo de la calle San Rodolfo. Estos dicen: “Vecinos unidos contra la delincuencia. Ladrón, si te agarramos te vamos a linchar. Te estamos vigilando”.

“Pedimos mayor presencia policial y que la municipalidad se haga cargo con la presencia de serenazgo. Los vecinos ya no podemos salir porque somos asaltados. Esto no es tranquilidad para nosotros”, reclamó uno de los residentes.