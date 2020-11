Vecinos de Chaclacayo intentaron tomar municipio al sentirse abandonados por sus autoridades

Este último martes 3 de noviembre, un grupo de vecinos intentó tomar la sede de la Municipalidad de Chaclacayo, puesto que argumentan sentirse abandonados por sus propias autoridades. En un video difundido por Panamericana se observa que los ciudadanos intentaron ingresar a la fuerza a la comuna.

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron que intervenir para devolver el orden dentro de la institución. Además, se logró evitar algunos desmanes. De acuerdo a algunas declaraciones de las personas, “nadie se preocupa por ellos”.

Chaclacayo lleva días difíciles, ya que existe una pugna al interior del municipio entre la teniente alcaldesa, la gerente municipal y la secretaria del burgomaestre. Según información de Palomino Gamarra a La República, ella no ha podido tomar el puesto a causa de estos funcionarios.

“Ellos se han quedado en la municipalidad. Yo vivo a dos cuadras del municipio y nos hemos percatado que han trasladado bienes de un lado para el otro. Entran y salen personas que no conocemos y pernoctan allí”, recalcó.

También, señaló que ya acudieron a la comisaría del sector y a la Depincri para realizar las denuncias correspondientes, pero no han obtenido solución alguna, por lo que instó a las autoridades superiores a tomar cartas en el asunto.

“Aquí no solo se trata de si me corresponde o no asumir las funciones, sino de que Chaclacayo se encuentra en una emergencia de agua. Hay varias zonas sin servicio en plena emergencia sanitaria. Lo único que hago es evitar actos de violencia, los vecinos se encuentran indignados”, dijo. No obstante, esta información fue desmentida por el gerente municipal, quien aseguró que nunca se le comunicó esta decisión.

“Eso es totalmente falso, ella ingresa todos los días a la Municipalidad y eso se puede corroborar en los videos. Ella está todos los días en el municipio”, precisó. Hasta el momento, la disputa continúa en pie. Vecinos solo piden que “pronto solucionen las diferencias por el bien del distrito”.