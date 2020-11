El Tribunal Constitucional (TC) rechazó, por mayoría, la demanda de amparo interpuesta por Óscar Ugarteche contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El economista solicitaba el registro de su matrimonio civil con un ciudadano mexicano.

A favor de rechazar la demanda votaron los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón. En contra, lo hicieron, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.

Hace solo un día, el Ugarteche señaló que continuará su demanda en caso de una decisión desfavorable.

“Son nueve años que llevamos en esta lucha, tratando de reconocer el lado jurídico del tema, si sale negativo el resultado, nosotros vamos a seguir peleando. No me voy a dejar amilanar porque nos echen al infierno una vez más”, expresó en diálogo con TV Perú

Añadió que esta decisión debería ser analizada desde el ámbito jurídico y no del religioso, ya que se pide reconocer un matrimonio civil y no uno religioso.

“Lo que está en juego es que si hay Estado Laico o no en el Perú, porque el matrimonio que tienen que reconocer es un matrimonio civil, no religioso. No nos vamos a casar en el Perú, nosotros ya estamos casados, lo que queremos es que mi DNI y mi Pasaporte peruano digan lo mismo que dice mi documento de residencia en México, casado [...] No tengo ninguna intención de perder, porque no hay ninguna razón”, agregó desde México en compañía de su esposo.

Caso Óscar Ugarteche: puntos importantes