Lima y Callao: hay leve incremento de casos COVID-19 en 16 distritos

Un total de 16 distritos de Lima y Callao muestran un ligero incremento de nuevos contagios de Covid-19 en la última semana, según el reporte del Mapa de Calor de EsSalud. En la lista están Cieneguilla, San Bartolo, Pucusana, Ate, La Molina, Pachacámac, San Luis, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Breña, San Miguel, Lurín y San Juan de Lurigancho, además de La Perla, Bellavista y Mi Perú.

Al respecto, Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos en EsSalud, aclara que aún no existe una tendencia creciente, pues la situación no se ha repetido por dos semanas seguidas, pero de igual manera pide a la población cumplir las restricciones.

Los únicos distritos en los que ha habido un aumento sostenido en las últimas semanas es Bellavista, que primero tenía 150 casos nuevos, luego 202 y ahora 303; y Mi Perú que tenía 24 contagios nuevos, después 30 y ahora 34. “Pero en realidad no hay muchos lugares en donde ocurra esta tendencia porque en general los casos están disminuyendo”.

Cersso agrega que los distritos que por ubicación son más céntricos o tienen mayor población, son los que deberían preocuparnos en caso se observe una tendencia de alza, pues el virus podría propagarse con más facilidad, como por ejemplo en San Juan de Lurigancho. “Tiene acumulado más de 34 mil casos y estas últimas semanas registró 800 nuevos casos, luego 790 y después 797”. Explica que si bien el incremento es del 1%, se debería focalizar la atención allí para que en la siguiente semana el aumento no sea mayor, teniendo en cuenta que es uno de los distritos más poblados.

También señala que de registrar un incremento sostenido de contagios por cuatro semanas sí deberíamos preocuparnos, pues se podría hablar de una tendencia. Pero por ahora no es así. Y a nivel general los casos están disminuyendo. Por ejemplo, en Lima hay un descenso del 9% y a nivel país llega al 12%. Sin embargo, anota que se debe estar alerta para evitar un repunte en alguna zona.

El analista de datos Rodrigo Parra coincide con lo dicho por Cersso y agrega que la variación semanal no marca una tendencia ascendente para los distritos. “Hay semanas en las que existe un incremento y en la semana siguiente se estabiliza o desciende, por lo que siempre hay que analizar la data de dos semanas y hasta de un mes”.

De acuerdo con su última actualización, según datos del Ministerio de Salud, del 25 al 31 de octubre observó un incremento en Cieneguilla, Ate, La Perla, Pachacámac, Bellavista, Chorrillos y San Bartolo, siendo este último distrito el que presentó un mayor incremento.

Parra enfatiza en que debido a estos cambios semanales se debe estar atento a la positividad; no obstante, esta data solo es pública en las regiones.

Otras zonas del Perú

Dante Cersso comenta que en Máncora se ha observado un gran incremento de casos, pero esto se debe a un programa de testeo en la población que han realizado las autoridades locales y el gobierno nacional. La estrategia consistió en identificar casos para conocer la realidad del lugar, brindarles atención primaria y aislarlos. Así evitan que el virus se propague en el resto de las personas.

“Estas medidas preventivas son buenas y pueden ser replicadas por otros distritos con las mismas características”, dice.

Al igual que en los distritos de Lima y Callao, en las regiones tampoco se ha visto una tendencia de incremento sostenido. Algunos departamentos que han reportado casos nuevos en más del 20% son Arequipa, Amazonas, Ucayali y Moquegua. Pero vale resaltar que la semana previa habían mostrado una disminución de casos.

Al momento no hay ninguna región en donde se haya visto un aumento de casos durante dos semanas seguidas, asevera.

Mazzetti asiste al Congreso

En su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento Covid-19, Pilar Mazzetti reiteró que no existe ningún tratamiento específico contra el virus y que la hidroxicloroquina no demostró beneficios, pero tampoco incrementó la mortalidad en los pacientes. Asimismo, aseguró que la vacuna contra el SARS-CoV-2 no será obligatoria.

A la fecha se registra una suma de 906.545 casos de coronavirus y 34.585 decesos.

