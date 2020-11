Una madre de familia denunció que el conductor que atropelló a su hija de 38 años se encuentra libre, pese a que intentó fugarse y la víctima quedó gravemente herida. El pasado 28 de octubre, la mujer que labora de fiscalizadora en Jesús María fue arrollada por el ómnibus de la Línea 41 entre la avenida Salaverry y Rebagliati.

En las cámaras de seguridad se observa que el conductor se detiene un momento para recoger pasajeros y, luego, continúa su camino sin importarle importancia al accidente que provocó contra la fémina. Dos cuadras más tarde, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) lo detiene para llevarlo a la comisaría.

El implicado Raúl Jhonny Borja Matos estuvo unas horas en la comisaría. Sin embargo, salió en libertad. La madre de la joven señaló que desconocen el motivo de su salida. “Estuvo detenido y lo soltaron. Ahora se encuentra libre. Ni ha ido a acercarse al hospital Almenara, donde se encuentra mi hija. Espero que se haga justicia. Mi hija ya quedó inválida", precisó.

La progenitora manifestó que “su hija era el sostén de su familia, ya que tiene cuatro menores de edad y su esposo perdió el trabajo a causa de la pandemia”. Ante ello, pide que las autoridades como la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, pueda ayudarle con el caso.

“Le suplicó que me ayude y que este hombre se haga responsable de mi hija. Se ha intentado fugar. Mi hija sigue internada y no ha recibido apoyo de nadie. Actualmente, tenemos una deuda grande con el hospital”, aseguró. Por el momento, la Municipalidad de Jesús María no ha emitido un comunicado sobre el caso de su trabajadora.