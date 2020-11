Coronavirus en Perú: 908.902 contagios y 34.623 muertes por COVID-19, informa el Minsa

A 908.902 se elevó el número de casos confirmados por coronavirus en el país. De acuerdo al reciente reporte del Ministerio de Salud (Minsa) para hoy 3 de noviembre, en las últimas 24 horas se diagnosticaron 860 nuevos casos y además se adicionaron 1.385 de los siete días previos.

En todo el país se han procesado 4 568 349 muestras, de las cuales, 3 659 447 fueron negativas. A la fecha, el país presenta una positividad acumulada de 19.9%.

En tanto, el total de muertes confirmadas por COVID-19 subió a 34.623 , 56 de ellas producidas en el día anterior. Así, la tasa de mortalidad en el país se sitúa en 3.8%.

Por otro lado, se informó que 5.204 personas están hospitalizadas por COVID-19. De ese total, 2.520 permanecen en establecimientos del Minsa, 2.219 en EsSalud, 327 en clínicas y en 138 en las Sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Asimismo, 1.023 de los hospitalizados reciben ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos (UCI). A diferencia del día anterior, hoy hay 20 pacientes más en esta condición.

Casos suben en distritos limeños, pero no es sostenido

El Mapa del Calor de EsSalud arrojó que en 16 distritos de Lima ha habido un ligero incremento de casos positivos; no obstante, se precisó que esto aún no podría considerarse como un rebrote, pues el crecimiento no se ha visto de forma sostenida por varias semanas para considerar dicha situación.

En caso el crecimiento se registre por cuatro semanas consecutivas, ahí sí las autoridades deberían de preocuparse , especialmente si se da en distritos con gran población como San Juan de Lurigancho, señaló Dante Cersso, , jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos en EsSalud.

Por lo pronto, los especialistas piden a la población a seguir manteniendo los cuidados necesarios para evitar el contagio.